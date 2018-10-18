Владельцам банковских карт в Узбекистане пришлось объяснить секретность пин-кода

Фото с сайта Pixabay.com

Компания UzCard обратилась к жителям Узбекистана с рекомендацией не озвучивать пин-код своей карты посторонним. Об этом говорится в сообщении , опубликованном на сайте компании.

«Наблюдалось немало случаев, в которых владельцы карты относились халатно к ее безопасности. Произнося вслух свой пин-код, доверяя карту посторонним, озвучивая свой пароль от мобильного приложения, к которому привязана карта, или участвуя в тотализаторах, вы несете полную ответственность за сохранность денежных средств на пластиковой карте», - предупредили в UzCard.

Компания, ссылаясь на международные нормы безопасности, также рекомендовала не предоставлять информацию о 16-значном номере карты через социальные сети, не передавать фотографию пластиковой карты и не доверять свою карту третьим лицам. По данным национальной платежной системы, ранее были зафиксированы случаи кражи безналичных денег кибермошенниками именно с помощью этих способов.

Другие советы по безопасному обращению с картой от UzCard: не сообщать посторонним проверочный код, который приходит на телефон для идентификации пользователя; не озвучивать пароль от мобильного приложения; не писать пин-код на самой карте для запоминания; хранить карту в безопасном месте.

В компании также отметили, что наличие логотипа UzCard не гарантирует, что группы, приложения или сайты, его разместившие, интегрированы в Единый общереспубликанский процессинговый центр и являются партнерами национальной платежной системы. Право использования торговой марки UzCard есть только у 28 банков и торговых площадок, которые заключили договор с ЕОПЦ. В случае обнаружения сомнительных групп или объявлений в соцсетях компания рекомендовала обратиться в правоохранительные органы.

В Узбекистане распространена практика, когда в магазинах продавцы просят у покупателей пин-код их карты и сами вводят его при покупке. В 2016 году одна из аптечных сетей выступила с инициативой изменить эту ситуацию. Фармацевтам сети было запрещено спрашивать пин-код у посетителей, вместо этого их обязали предлагать вводить его самим. В компании выразили надежду, что другие сети и торговые точки последуют их примеру. Примечательно, что инициатива встретила много критики именно со стороны держателей карт. Люди писали, что это неудобно, занимает лишнее время, к тому же, если карту и украдут, то, как правило, денег на ней немного, ведь в Узбекистане маленькие зарплаты и поэтому бояться мошенников нет причины.