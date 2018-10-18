В поезде Худжанд – Москва изъяли контрабандную партию каракуля

Каракулевые шкурки. Фото с сайта Kapital.kz

Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Калмыкии и Астраханской области в оборудованном тайнике следовавшего из Таджикистана поезда сообщением Худжанд – Москва обнаружили контрабандную партию из 80 шкур каракульских ягнят. Об этом сообщает Ahbor со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Партия каракуля, общая стоимость которой, по предварительным оценкам, может достигать 2,5 млн рублей, перевозилась через государственную границу одним из сотрудников поездной бригады. Какие-либо сопроводительные документы у владельца груза отсутствовали», – заявили в пресс-службе.

По данному факту проводится проверка. Отмечается, что это уже второй за последний месяц случай выявления незаконно перемещаемых через границу партий каракуля в поездах центральноазиатского направления.

Ранее Астраханские пограничники нашли в поезде Саратов – Ташкент контрабандные шкуры каракуля. 17 свертков со шкурами ягнят (всего 34 штуки) были спрятаны в межпотолочном пространстве вагона поезда. Как выяснилось, груз перевозил один из сотрудников поездной бригады.

В октябре прошлого года узбекистанские таможенники на приграничном пункте «Гишт куприк» задержали мужчину, который пытался вывезти 20 каракулевых шкурок, еще один гражданин в тот же день хотел провезти 25 шкур.

Каракуль — кожа с мехом, снятая с ягнят каракульской породы на 1-3 сутки после рождения, когда их шерсть отличается густым, упругим, шелковистым волосяным покровом, образующим завитки различной формы и размеров. Меха каракульских ягнят, известные как каракульча, очень ценны.