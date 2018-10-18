В Узбекистане учителей заставили собирать хлопок по выходным дням

В Урта-Чирчикском районе Ташкентской области Узбекистана директор школы №22 заставляет учителей собирать хлопок в их выходные дни. Другие же сотрудники образовательного учреждения — сторожа, лаборанты, библиотекари, уборщицы — вынуждены работать на полях ежедневно. Об этом «Фергане» сообщила руководитель «Правозащитного альянса Узбекистана» Елена Урлаева.



Женщины с собранным хлопком. Фото предоставлено Еленой Урлаевой



Правозащитница получила сигнал от учительницы начальных классов Бахтигуль Рахмановой, которая жаловалась на то, что вместо того, чтобы отдыхать и проводить время со своими четырьмя детьми, по субботам и воскресеньям должна работать в поле, исполняя распоряжение директора школы. Прибыв на место, Урлаева подтвердила факт принудительного труда. Выяснилось, что в Урта-Чирчикском районе руководителям всех 64 школ из районо поступил приказ каждый день отправлять на хлопок по несколько сотрудников, а по выходным — заставлять собирать урожай непосредственно учителей. На это ссылался и директор школы №22 Нурман Абдукодиров, оправдывая свои действия.

Кроме того, в правозащитную организацию поступил сигнал из Кашкадарьинской области. Учительница школы №36 в Касбийском районе пожаловалась на то, что на протяжении уже 20 дней педагоги и учащиеся вынуждены собирать хлопок.



Спящие на полу хлопкоробы. Фото предоставлено Еленой Урлаевой



В ходе рейда в Юкори-Чирчикском районе Ташкентской области Урлаева побеседовала с хлопкоробами, которые приехали из Ферганской долины. Выяснилось, что они работают вместо сотрудников налоговой инспекции города Коканда. Наемники живут в здании сельской мечети, спят на холодном полу, не имеют возможности даже принять душ.

В Букинском районе Ташкентской области также обнаружились нарушения. Местные власти не создали комфортных условий для сборщиков. Пятьсот человек, приехавших сюда из другого города Ташкентской области Ангрена, вынуждены трудиться в дождливую погоду без теплой одежды и сухой обуви. Отметим, что хоким (глава администрации) Букинского района Номон Избасаров после того, как регион посетил президент Узбекистана, был лишен двухмесячной зарплаты и, по словам Урлаевой, привлечен к административной ответственности за использование принудительного труда.



Условия, в которых вынуждены жить сборщики хлопка. Фото предоставлено Еленой Урлаевой



Отряд, состоящий из 150 человек — сотрудников налоговой службы, роддома, больницы, школ и колледжей Маргилана и Ферганы, — уже 25 дней живет в местном колледже. Часть хлопкоробов ночует в школьном спортзале, в связи с чем занятия физкультурой для школьников не проводятся. При этом, несмотря на неблагоприятные погодные условия, норма сбора хлопка осталась прежней — по 60-80 килограммов в сутки. После требований Урлаевой «освободить» наемников хоким Избасаров пообещал отправить хлопкоробов из Ферганской долины домой в ближайшее время. Но заявил, что относительно сборщиков, приехавших из Ангрена, он не намерен ничего предпринимать, так как за них отвечают ангренские власти.

По результатам рейдов Урлаева передаст информацию о выявленных фактах принудительного труда в администрацию президента, министру занятости и трудовых отношений Узбекистана Шерзоду Кудбиеву и в Федерацию профсоюзов республики.

В этом году правительство Узбекистана пообещало искоренить принудительный труд на хлопковых плантациях, мотивировав население на добровольное участие экономической выгодой. Более того, премьер-министр республики Абдулла Арипов заявил, что для сборщиков создадут более комфортные условия проживания. Хлопкоробов обещали разместить в специальных помещениях и палатках, а не в школах и прочих социальных объектах, как это было раньше.

Впервые во время хлопковой кампании экспертам Международной организации труда (МОТ) предоставили доступ к базе жалоб граждан по фактам принудительного труда. Кроме того, глава Минтруда Шерзод Кудбиев пригласил независимых правозащитников Елену Урлаеву и Малохат Эшонкулову принять участие в мониторинге работы сборщиков хлопка.

Несмотря на это, практически с первых дней начала уборочной кампании в СМИ стала появляться информация о фактах принудительного труда. В частности, в Андижанской области местные власти выгнали на поля работников предприятий сферы ЖКХ и компании «Узбектелеком», а в Ферганской области чиновники заставили заниматься сбором хлопка фермеров-овощеводов. В Джизакской области более 100 работников сферы культуры были вынуждены собирать «белое золото», выполняя ежедневную норму дехкан. В Бухаре сотрудники налоговых органов угрожали владельцам магазинов «устроить проблемы», если те не примут участия в сборе хлопка. Жалобы поступали также от сотрудников правоохранительных органов.

С 10 сентября министерство занятости и трудовых отношений Узбекистана получило свыше 800 обращений по факту принуждения к труду, в 77 случаях чиновники привлечены к ответственности. Ведомство также стало реагировать на сообщения независимых правозащитников, которые зафиксировали ряд нарушений в Ташкентской, Джизакской области и Каракалпакстане. В частности, были выявлены факты привлечения к работе на хлопковых полях несовершеннолетних детей, беременных женщин, медицинских работников и призывников.