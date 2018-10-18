Суд над обвиняемыми в теракте с велотуристами в Дангаре пройдет без участия журналистов

Хусейн Абдусамадов. Фото с сайта Currenttime.tv

Судебный процесс по делу об убийстве четырех иностранных велотуристов в Таджикистане в июле этого года не будет засекреченным, но журналистов на него не пустят. Об этом сообщает «Азия-Плюс» со ссылкой на источник в Верховном суде (ВС) республики. Ожидается, что ВС приступит к рассмотрению этого дела на следующей неделе.

«Заседания суда пройдут в здании СИЗО №1 Минюста Таджикистана, где содержатся подсудимые, и по внутренним правилам вышеназванного следственного изолятора туда могут попасть лишь те лица, которые имеют специальные разрешения», — сказал собеседник издания, добавив, что освещением заседаний будет заниматься пресс-служба Верховного суда.

Другой источник, близкий к следствию, предположил, что процесс будет проходить именно в СИЗО, так как там легче контролировать, чтобы нежелательные показания подсудимых не стали известны общественности.

«В этом деле много вопросов с самого начала. Их задерживали не простые участковые, а специально подготовленные бойцы. И они не смогли их взять живыми? Или это вопрос к профессионализму наших силовиков или задачи брать живыми не стояло. Я склоняюсь ко второй версии. Но зачем их нужно было убивать? Чтобы они во время перекрестных допросов не могли сказать чего-то лишнего. Очевидно, что когда дают показания несколько человек, повернуть расследование дела так, как нужно, труднее, чем когда подозреваемый остается один. Это знает любой, даже начинающий, следователь. Может, с этим терактом все было совсем не так, как нам рассказывают правоохранители. Возможно, именно по той причине — чтобы подозреваемый не сказал чего-то лишнего — и было решено проводить заседания в СИЗО», — отметил он.

Нападение на велопутешественников произошло 29 июля на трассе Душанбе — Куляб в Дангаринском районе. Преступники сбили велосипедистов на автомобиле, а потом стали добивать их ножами. В результате этой атаки погибли двое граждан США, гражданин Нидерландов и гражданин Швейцарии. Получили ранения две женщины – гражданки Нидерландов и Швейцарии. Еще один член группы, гражданин Франции, перед нападением отстал от спутников и не пострадал.

Четверо из пяти подозреваемых в теракте были убиты во время спецоперации по их задержанию. Единственный оставшийся в живых из нападавших, Хусейн Абдусамадов, заявил в продемонстрированном властями видеоролике, что действовал по поручению члена оппозиционной и запрещенной в республике Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ) Кори Носира (Носирхуджи Убайдова). Он также прокомментировал появившееся ранее видео, в котором он с сообщниками клялся в верности запрещенной группировке «Исламское государство», заявив, что они сняли его специально, чтобы замести следы ПИВТ.

В ПИВТ обвинения в организации теракта отрицают и заявляют, что власти Таджикистана заинтересованы в проявлениях терроризма в регионе, чтобы использовать его как повод для репрессий против оппозиции.

Хусейна Абдусамадова обвиняют по двум статьям — «Убийство с особой жестокостью» и «Терроризм». Ему грозит от 10 лет колонии до пожизненного заключения. Еще несколько человек, по разным данным, от 11 до 17, предстанут перед судом по обвинениям в финансировании террористов и несообщении о готовящемся преступлении.