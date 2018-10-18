Четверо узбекистанцев погибли в ДТП в Московской области

Место ДТП в Подмосковье. Фото из соцсетей

В Московской области в результате дорожной аварии погибли четверо граждан Узбекистана. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Автокатастрофа произошла 17 октября в 13:05 в районе города Подольска. У микроавтобуса Mitsubishi Grandis, на котором ехали семеро мигрантов, лопнуло колесо. Водитель вышел, чтобы поставить знак аварийной остановки и увидел, что на микроавтобус летит джип Toyota Land Cruiser. Он начал махать девушке, находившейся за рулем джипа, но автомобиль не свернул и протаранил микроавтобус.

В результате столкновения на месте погибли четыре человека: три женщины и один мужчина, еще четыре человека получили травмы. В микроавтобусе находились люди в возрасте от 27 до 48 лет. Все они направлялись в Многофункциональный миграционный центр, расположенный недалеко от деревни Сахарово. Из-за сильного удара кузов микроавтобуса смяло и спасателям пришлось его разрезать, чтобы добраться до людей в салоне.

По факту аварии возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок от четырех до девяти лет.

Напомним, в сентябре в Казахстане начался суд по делу об одной из самых крупных автокатастроф последних лет, аварии на трассе Самара-Шымкент, когда в загоревшемся автобусе погибли 52 гражданина Узбекистана. Пожар произошел из-за возгорания проводки. Боковая дверь была заблокирована, из-за чего люди не смогли своевременно выбраться. Подсудимыми по уголовному делу проходят трое водителей автобуса, а также учредитель и механик транспортной компании. Владелец автобуса объявлен в международный розыск.