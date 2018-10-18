Первым заместителем гендиректора «Узатома» назначен россиянин

Виталий Драгунов. Фото с сайта Tobolinfo.kz

Первым заместителем генерального директора Агентства развития атомной энергии при Кабинете министров («Узатом») назначен топ-менеджер российской госкорпорации «Росатом» Виталий Драгунов. Об этом сообщает Министерство юстиции Узбекистана на своем Telegram-канале со ссылкой на постановление правительства Узбекистана.

Виталий Драгунов — сын советского и российского ученого, директора и генерального конструктора научно-исследовательского и конструкторского института энерготехники (НИКИЭТ) имени Н.А.Доллежаля Юрия Драгунова. Работал заместителем директора представительства ЗАО «Русатом Оверсиз» по Восточной Европе в Киеве, более семи лет провел на строительстве объекта «Укрытие» на Чернобыльской АЭС, затем руководил региональным центром «Росатом - Центральная Азия» в Казахстане.

Назначение в «Узатом» представителя «Росатома» связано с намерением Москвы и Ташкента построить в Узбекистане атомную электростанцию. Об этом стороны договорились в декабре прошлого года. В апреле 2018-го вступило в силу межправительственное соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях. Документ предполагает развитие сотрудничества в создании и совершенствовании национальной инфраструктуры и подготовки кадров для атомной энергетики Узбекистана, строительство АЭС и исследовательских реакторов в стране, а также их техническую поддержку. В сентябре премьер-министры России и Узбекистана Дмитрий Медведев и Абдулла Арипов подписали межправительственное соглашение о строительстве в Узбекистане атомной электростанции по российскому проекту. Ожидается, что старт проекту буден дан в рамках визита президента России Владимира Путина в Узбекистан, который начинается 18 октября. По словам главы «Росатома» Алексея Лихачева, контракт на строительство АЭС будет подписан, предположительно, весной 2019 года.

Электростанцию построят вблизи естественного водохранилища (иногда называемого озером) Тудакуль, расположенного в Кызылтепинском районе Навоийской области. По предложению «Росатома», АЭС будет состоять из двух современных энергоблоков поколения «3+» ВВЭР-1200. Такие реакторы мощностью 1200 МВт каждый успешно эксплуатируется во многих странах мира и соответствуют всем стандартам безопасности и требованиям МАГАТЭ. Ожидается, что первый энергоблок будет введен в эксплуатацию в 2028 году. Строительство АЭС обойдется примерно в $11 млрд.

Агентство «Узатом» было создано в июле 2018 года указом президента Узбекистана. Оно отвечает за выработку и реализацию единой государственной политики и стратегических направлений в сфере развития и использования атомной энергетики.