Бывшему вице-премьеру Киргизии дали условный срок за шутку о бомбе

Дуйшенбек Зилалиев. Архивное фото с сайта Kenesh.kg

Бывшего заместителя премьер-министра Киргизии Дуйшенбека Зилалиева приговорили к трем годам условного срока за ложное сообщение о бомбе. Об этом 18 октября сообщило издание 24.Kg

В последнем слове подсудимый заявил, что дело против него возбуждено по заказу. Кто именно мог организовать его преследование — он не уточнил. Суд расценил показания Зилалиева как попытку уклониться от наказания.

Зилалиев занимал пост вице-премьера с августа по ноябрь 2017 года. Затем он был назначен председателем Фонда по управлению государственным имуществом, но к концу года подал в отставку.

По первоначальной информации следствия, 24 ноября 2017 года в день инаугурации президента Сооронбая Жээнбекова некий человек на черном «Лексусе» с госномером 1522 ВК подъехал к курсантке Академии МВД и сказал ей, что на трассе вдоль следования президентского кортежа заложена бомба. Взрывного устройства у трассы не обнаружили. Проверка показала, что номер 1522 ВК числится за другой машиной — «Тойотой Камри». Под подозрение попал Зилалиев, номер «Лексуса» которого — 1532 ВК. Следователи пришли к выводу, что девушка перепутала одну цифру.

Сам Зилалиев первоначально заявил, что все обвинения — «полнейшая ложь», но позднее признал, что действительно говорил с девушкой-курсантом. По версии экс-чиновника, он сделал девушке замечание касательно ее формы. «Если она на это обиделась, прошу прощения. Неужели из-за этого она придумала про бомбу?» — предположил он.