В результате покушения на американского генерала погиб губернатор афганской провинции Кандагар

Начальник полиции провинции Кандагар Абдул Рази. Фото с сайта Тolonews.com

При попытке покушения на командующего войсками США и НАТО в Афганистане Остина Скотта Миллера собственной охраной убиты трое высокопоставленных чиновника Кандагара, в том числе губернатор провинции Залмай Виса. Об этом сообщает AP

Нападение произошло 18 октября во время совещания по безопасности. В результате атаки были убиты начальник полиции провинции Абдул Разик и руководитель разведывательного управления провинции Абдул Мумин, губернатор Залмай Виса скончался в больнице от полученных ранений.

По сообщению Inforos со ссылкой на Tolo News, стрельбу открыл один из телохранителей губернатора. Несколько афганских чиновников высокого уровня и двое американцев ранены, нападавший был убит.

Представитель экстремистской группировки «Талибан», которая взяла на себя ответственность за нападение, заявил, что мишенью атаки был американский генерал Остин Скотт Миллер, командующий войсками США и НАТО в Афганистане. Представители НАТО отметили, что Миллер в результате нападения не пострадал.

Ранее недалеко от американской базы в Баграме состоялась серия нападений на солдат НАТО. Сначала смертник взорвал себя в окрестностях базы. Погибли два мирных жителя, ранения получили по меньшей мере три человека: по одним данным, также гражданские, по другим — военнослужащие НАТО. Затем трое военнослужащих из Чехии были ранены в результате взрыва заминированного автомобиля рядом с патрульным бронетранспортером. Ответственность за теракты также взяла на себя группировка Талибан.

Ранее Миссия ООН по содействию Афганистану сообщала , что за первую половину 2018 года в Афганистане погибли 1692 мирных жителя. Это самый большой показатель за последние десять лет.