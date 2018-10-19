В Узбекистане открылся филиал российского «МИСиС»

Здание филиала МИСиС. Фото с сайта Nuz.uz

В городе Алмалыке Ташкентской области Узбекистана 18 октября открылся филиал российского научно-исследовательского технологического университета (НИТУ) «МИСиС» (бывший Московский институт стали и сплавов), сообщает Nuz.Uz

В церемонии открытия приняли участие министр науки и высшего образования России Михаил Котюков, председатель правления АО «АГМК» Абдулло Хурсанов и ректор НИТУ «МИСиС» Алевтина Черникова. Котюков на церемонии открытия сказал, что создание филиала положило начало большой совместной программе развития университета, города, индустриальных партнеров. Черникова отметила, что филиал открылся в год столетнего юбилея вуза и стал продолжением многолетнего сотрудничества с ведущими компаниями Узбекистана по подготовке кадров для отраслей промышленности республики, передает ТАСС.

«МИСиС» сотрудничает с ключевыми промышленными компаниями Узбекистана, в списке партнеров университета — Навоийский ГМК, Узметкомбинат, «Узбекские железные дороги», «Дженерал Моторс — Узбекистан», «Металлоинвест».

В текущем 2018-2019 учебном году на первый курс в алмалыкский филиал принято 150 студентов по направлениям «горное дело», «металлургия», «автоматизация и управление технологическими процессами и производствами (по отраслям). Со временем в Алмалыке будут проводиться фундаментальные и прикладные научные исследования в этих и других областях промышленного производства.

Филиал стал шестым по счету для «МИСиС» и вторым, расположенным за рубежом. Первый зарубежный филиал находится в Душанбе и был открыт в 2012 году. По результатам рейтинга QS BRICS-2019, НИТУ «МИСиС» вырос на 7 позиций, заняв 54 место среди 403 вузов-участников рейтинга и войдя в 14% лучших университетов стран BRICS.

Соглашение об открытии филиала «МИСиС» в Узбекистане было подписано в ноябре 2017 года в ходе визита в Россию узбекской делегации. Организации филиала содействовал российский миллиардер узбекского происхождения Алишер Усманов.

Постановление об открытии филиала президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал в мае 2018 года. Филиалу в безвозмездное пользование переданы здания Навоийского государственного горного института в Алмалыке и Алмалыкского промышленного профессионального колледжа, прекратившего свою деятельность.