Бывшего советника киргизского президента объявили в розыск за взятку

Икрамжан Илмиянов. Фото с сайта Vb.kg

В Кыргызстане бывшего советника президента Икрамжана Илмиянова объявили в розыск по обвинению во взяточничестве. Об этом сообщает агентство 24.kg со ссылкой на Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ).

По версии следствия, Икрамжан Илмиянов, будучи в должности заместителя руководителя аппарата президента, получил от одного из бизнесменов $150 тысяч. Накануне, 18 октября, Первомайский районный суд Бишкека заочно избрал ему меру пресечения в виде ареста. Об аресте ходатайствовал следователь ГКНБ. В решении, которое принял судья Алмаз Калыбаев, сказано, что Илмиянов должен быть доставлен в суд в течение 48 часов после задержания.

По данным спецслужбы, бывший чиновник и член политсовета Социал-демократической партии Кыргызстана (СДПК) покинул страну в июне 2018 года, его местонахождение неизвестно, и ГКНБ ведет его розыск. По информации газеты «Вечерний Бишкек», он находится в России. Пресс-секретарь СДПК Кундуз Жолдубаева в мае сообщала, что Илмиянов выехал из страны в Мекку совершать малый хадж, однако, по информации СМИ, он скрывается от следствия в Казани.

В июне 2018 года адвокат Искен Афиджанов опубликовал на своей странице в Facebook заявление на имя главы ГКНБ, в котором говорилось, что Илмиянов пытался завладеть коллекционными картинами, которые владелец хотел продать по $15 тысяч. Илмиянов, воспользовавшись своим положением, хотел выкупить портрет Атамбаева за $10 тыс., но заплатил только $2,5 тыс. Остальные деньги обещал отдать позже, но не сделал этого.

Илмиянов — один из самых известных соратников Атамбаева, который являлся главой государства с 2011 по осень 2017 года. Политические оппоненты нередко критиковали Атамбаева за назначение на высокий пост человека, который в прошлом был его водителем. Источники утверждали, что через Илмиянова, известного под кличкой Шофер, глава государства якобы поддерживал связь с вором в законе Камчи Кольбаевым (он же Коля Киргиз). Имя Илмиянова упоминалось в материалах дела об убийстве полковника милиции Чыныбека Алиева, застреленного в 2004 году. Якобы он помогал спрятать автомобиль, из которого велся огонь. Впрочем, никаких последствий для Илмиянова это не имело.

Осенью 2017 года Илмиянов руководил предвыборным штабом нынешнего президента Сооронбая Жээнбекова. Это в числе других фактов навело наблюдателей на мысль, что малоизвестный политик Жээнбеков является ставленником Атамбаева (который на новый срок не баллотировался). Так или иначе, Жээнбеков выиграл выборы, а уже в начале 2018 года отношения бывшего и нынешнего президентов стали стремительно портиться. Сейчас многие соратники Атамбаева, в частности бывший премьер-министр Сапар Исаков, находятся в СИЗО по обвинениям в коррупции. Конституционная палата и Жогорку Кенеш (парламент) обсуждают отмену неприкосновенности для бывших президентов, что может грозить уголовным преследованием для самого Атамбаева.