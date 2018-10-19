19 Октябрь 2018

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Новости Центральной Азии

Россия объявила амнистию для «невъездных» киргизских мигрантов

Посольство Киргизии в России. Фото “Ферганы”
Российские пограничные ведомства исключат из «черного списка» граждан Киргизии, которые ранее неоднократно привлекались к административной ответственности, а также тех, кто в прошлый визит нарушил правило о выезде из страны в течение 30 дней после окончания срока временного пребывания. Об этом сообщается на сайте посольства Киргизии в России.

С начала ноября указанные категории граждан Киргизии снова смогут беспрепятственно въезжать в Россию. В то же время амнистия не распространяется на тех, кого внесли в «черный список» по решению суда, кто находится в розыске и кому запрещен въезд в соответствии со статьей 27 закона «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» (в этой статье упомянуты, например, лица, чей въезд в Россию опасен для ее обороноспособности).

Одновременно принято решение разрешить беспрепятственный выезд из России киргизским гражданам, которые нарушили миграционное законодательство и продолжают нелегально оставаться в стране. С 16 октября до 10 декабря они имеют право выехать из России без административного наказания и внесения в «черный список». Более того, за ними сохраняется право въехать обратно.

В посольстве Киргизии уточняют, что амнистия объявлена по итогам состоявшихся в июне переговоров президентов двух стран. В посольстве отмечают, что в 2015 году, когда тоже объявлялась миграционная амнистия, многие граждане Киргизии не воспользовались представившейся возможностью. Дипломаты просят граждан максимально распространить информацию среди родственников и знакомых, чтобы такая ситуация не повторилась.

Всего в разных странах мира работает около 800 тысяч киргизских мигрантов, из них около 700 тысяч — в России. По состоянию на начало 2018 года в «черном списке», запрещающем въезд в Россию, находились около 77 тысяч граждан Киргизии.

Весной 2017 года миграционная амнистия в России объявлялась для граждан Таджикистана, тогда были амнистированы более 122 тысяч трудовых мигрантов из этой страны.

Международное информационное агентство «Фергана»

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