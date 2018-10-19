19 Октябрь 2018

- Лекторий - Ислам Каримов - Политика - Экономика - Миграция  - История - Права человека - Религия - Вода - Спорт - Культура и искусство  - Ферганская долина - Хлопок



Новости Центральной Азии

В Казахстане департаменты внутренних дел переименовали в департаменты полиции

19.10.2018 10:06 msk, Фергана

Политика Казахстан Законы Общество

Фото с сайта 24.kz
В Казахстане департаменты внутренних дел переименованы в департаменты полиции. Соответствующее постановление правительства подписал премьер-министр Бакытжан Сагинтаев. Документ вступил в силу со дня подписания — 16 октября.

В нем указано, что департамент внутренних дел Астаны Министерства внутренних дел РК теперь называется департаментом полиции города Астаны МВД РК. Аналогично сменились названия остальных городских и областных ведомств. ДВД на транспорте отныне стал департаментом полиции на транспорте.

МВД Казахстана поручено «принять меры, вытекающие из настоящего постановления».

В республике с начала следующего года анонсировали масштабную реформу МВД. О ее необходимости заговорили после убийства титулованного фигуриста Дениса Тена, которого в июле смертельно ранили ножом автомобильные воры. В республике поднялась волна общественного возмущения, жители начали жаловаться на бездействие полиции и разгул преступности. Некоторые активисты обращали внимание на то, что МВД в последние несколько месяцев занято не поиском воров и убийц, а ловлей политических оппонентов режима.

В октябре, выступая с посланием народу, президент Нурсултан Назарбаев заявил, что работу полиции в Казахстане необходимо перевести на сервисную модель. Глава государства также предложил оптимизировать численность полицейских и уменьшить количество учебных заведений по их подготовке. Сэкономленные средства президент предложил направить на увеличение зарплат стражам порядка.

Международное информационное агентство «Фергана»

Колонка главного редактора



Памятник Исламу Каримову. Зачем он нужен Москве?

РЕКЛАМА






Статистика, рейтинги


Яндекс цитирования