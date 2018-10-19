В Казахстане департаменты внутренних дел переименовали в департаменты полиции

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В Казахстане департаменты внутренних дел переименованы в департаменты полиции. Соответствующее постановление правительства подписал премьер-министр Бакытжан Сагинтаев. Документ вступил в силу со дня подписания — 16 октября.

В нем указано, что департамент внутренних дел Астаны Министерства внутренних дел РК теперь называется департаментом полиции города Астаны МВД РК. Аналогично сменились названия остальных городских и областных ведомств. ДВД на транспорте отныне стал департаментом полиции на транспорте.

МВД Казахстана поручено «принять меры, вытекающие из настоящего постановления».

В республике с начала следующего года анонсировали масштабную реформу МВД. О ее необходимости заговорили после убийства титулованного фигуриста Дениса Тена, которого в июле смертельно ранили ножом автомобильные воры. В республике поднялась волна общественного возмущения, жители начали жаловаться на бездействие полиции и разгул преступности. Некоторые активисты обращали внимание на то, что МВД в последние несколько месяцев занято не поиском воров и убийц, а ловлей политических оппонентов режима.

В октябре, выступая с посланием народу, президент Нурсултан Назарбаев заявил, что работу полиции в Казахстане необходимо перевести на сервисную модель. Глава государства также предложил оптимизировать численность полицейских и уменьшить количество учебных заведений по их подготовке. Сэкономленные средства президент предложил направить на увеличение зарплат стражам порядка.