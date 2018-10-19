На юге Таджикистана двое местных жителей подорвались на мине

Село Кавок. Фото с сайта Ozodi.org

В Хатлонской области Таджикистана, близ госграницы с Афганистаном двое жителей приграничного кишлака Кавок подорвались на противопехотной мине, сообщает «Азия-плюс»

Инцидент произошел 18 октября после полудня, когда молодые люди охотились на фазанов вблизи границы в районе Шамсиддина Шохина (бывший Шуроабад). По информации пограничных войск Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана, 22-летний Орзу Содиков погиб на месте, 29-летний Зухуршо Рахматов получил тяжелые травмы. Позже второй охотник скончался в больнице. «Жители села, услышав взрыв, поспешили на место трагедии. Они перевезли тела в село», — рассказали в районном отделе милиции.

Расследование проводит военная прокуратура Кулябского гарнизона. Охотники наступили на противопехотную мину ПФМ-1 «Лепесток». Эти мины советского производства изготавливались в 1980-х годах и впервые были применены в Афганистане. Их закладывали во время гражданской войны 1992-1997 годов на некоторых участках таджикского приграничья с Афганистаном, где часто совершали вооруженные вылазки бойцы Объединенной таджикской оппозиции (ОТО). В те годы были заминированы также ряд районов Республиканского подчинения и Горного Бадахшана. Некоторые из этих минных полей существуют до сих пор.

В мае 2017 года от взрыва «Лепестка» ранения получили два двоюродных брата 13 и 14 лет из того же кишлака Кавок. Они подорвались в местечке Хучак, где до 2005 года располагалась погранзастава российских пограничников.

Минная опасность в Таджикистане существует также на границе с Узбекистаном, которая была заминирована в 1999-2000 годах по инициативе Узбекистана в одностороннем порядке, а теперь совместными силами разминируется.

По данным Национального минного центра Таджикистана, за последние двадцать лет при подрывах противопехотных мин как на границе, так и внутри страны погибли 374 таджикистанца, еще 485 получили ранения. В ходе разминирования погибли двое таджикских саперов, еще двадцать получили травмы.