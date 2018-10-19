Дети из психоневрологического интерната в Киргизии три месяца прожили на улице

Беловодский психоневрологический интернат. Фото с сайта Kloop.kg

Несовершеннолетние воспитанники Беловодского психоневрологического интерната в Киргизии три месяца жили на улице под навесами, пока в здании шел ремонт. Об этом 19 октября сообщило издание «Вечерний Бишкек» со ссылкой на собственные источники.

По словам источников, детям пришлось покинуть здание на период с июля по сентябрь. В это время они жили фактически на стройплощадке. Это было небезопасно, особенно если учесть, что в интернате живут дети с психическими отклонениями и многие из них не могут обслуживать себя без посторонней помощи. Сейчас ремонт уже завершен, дети переведены в помещение.

Издание «Настоящее время» анонсировало ремонт Беловодского интерната в начале июня. Уже тогда сотрудники интерната заявили, что из-за ремонтных работ детям пришлось потесниться. «Сейчас, когда тепло, мы имеем возможность детей с глубокой умственной отсталостью, их там 40 человек, переместить на летнюю веранду», — заявила директор интерната Светлана Такырбашова. Она уточнила, что детей с глубокой умственной отсталостью нельзя временно расселить по комнатам совместно с другими детьми — они часто бывают агрессивны, кусаются, щипаются. Это может быть опасно для других воспитанников.

Беловодский интернат был основан в 1935 году, а последний капитальный ремонт там проводился 20 лет назад. В учреждении содержатся 230 воспитанников в возрасте от четырех до 18 лет. В 2018 году на строительство нового корпуса и ремонт старого решено было выделить около 69 миллионов сомов (примерно $1 млн) из бюджета. Но по факту деньги выделялись Минфином медленно, к началу лета на счета интерната поступило лишь 10 миллионов сомов. Из-за этого работы продвигались с перебоями — строители из жалости к детям соглашались работать бесплатно, но закупать материалы было не на что. Между тем, замену труб и полов необходимо было завершить до холодов.

О директоре Такырбашовой волонтеры и меценаты отзываются очень хорошо. Весной 2018 года депутат Жогорку Кенеша (парламента Киргизии) Махабат Мавлянова посетила интернат и критически высказалась о «безвкусной еде». В ответ за Такырбашову вступились многие общественные деятели. Так, волонтер Ольга Труханова заявила, что четыре года посещает интернат, и дети ни разу не жаловались на еду. «Лежачие детки по состоянию здоровья не могут жевать, и их кормят только едой, перемолотой в блендере, поэтому и вид у нее не очень симпатичный», — отметила волонтер.

Представители благотворительной организации «Кайнар Групп», пожелавшие остаться анонимными (они не хотят афишировать свои добрые дела), заявили о Такырбашовой: «Обидно, когда действительно работающего человека вот так задевают, фактически обливают грязью. А она ведь достойна самых лучших наград Кыргызстана, потому что днюет и ночует в этом детдоме, где дел невпроворот». Они подчеркнули, что директор организует масштабную работу по реабилитации детей, хотя государство фактически не выделяет на это денег. При этом она никогда не просит у благотворителей денег — только вещи для детей, для хозяйства или для ремонта.

В ноябре 2017 года материал о Беловодском интернате опубликовало издание Kloop. «Сейчас я уже в четвертом классе, а мне скоро 18. Выпустят. Не хочу отсюда уходить — здесь я делаю, что хочу. Здесь намного лучше, чем дома», — заявила в беседе с журналистами воспитанница по имени Нуржаз. Журналисты отмечали, что многие воспитанники при встрече с Такырбашовой старались ее обнять.