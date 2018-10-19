Участниц обряда «похищения невесты» в Киргизии приведут в суд принудительно

Ленинский районный суд Бишкека. Фото с сайта 2gis.kg

Ленинский районный суд Бишкека вынес решение о принудительном приводе на заседание свидетельниц «похищения невесты» — соседок похитителя, которые принимали участие в обряде. Об этом 19 октября сообщило издание 24.Kg

До тех пор, пока свидетельницы не будут доставлены в суд, слушания откладываются. «Я вообще требую, чтобы их привлекли за соучастие», — заявила юрист Азиза Абдирасулова, представляющая интересы потерпевшей. Она пояснила: «Они видели прекрасно, что девушка не хочет, плачет, сопротивляется». По словам юриста, соседки не подумали помочь потерпевшей освободиться или известить ее родителей. Вместо этого они стелили постель «молодым» и пытались повязать девушке белый платок (согласие надеть платок символизирует согласие на замужество).

Ранее, до перевода слушаний в Бишкек, дело рассматривалось в Джумгальском районном суде Нарынской области — в этот район «невесту» привезли после похищения. На заседаниях этого суда обвиняемый и свидетели утверждали, что не восприняли сопротивление девушки всерьез. Друзья похитителя считают, что она знала о предстоящем похищении и вырывалась только «для вида». Обвиняемый также утверждает, что вступил с девушкой в половую связь по обоюдному согласию.

Потерпевшая — студентка медицинского колледжа из многодетной семьи. Ее семья приехала в Бишкек на заработки. 10 июня 2018 года сын хозяина арендованного жилья насильно посадил девушку в машину и увез в Джумгальский район. Спустя некоторое время девушку освободили милиционеры, но она уже была изнасилована. Потерпевшая после инцидента впала в депрессию и провела некоторое время в больнице. Фигурантами уголовного дела в итоге стали «жених» и его сестра, которая перед похищением выманила потерпевшую на улицу.

Преступление вызвало довольно широкий резонанс, так как было совершено вскоре после гибели еще одной «похищенной невесты» — Бурулай Турдалиевой, зарезанной несостоявшимся «женихом» прямо в отделении милиции. Дело об убийстве Турдалиевой сейчас тоже слушается в суде.