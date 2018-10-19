Суд в России отправил обвиняемого в убийстве таджикской девочки на повторную экспертизу

Александр Семин. Кадр телеканала “Россия 24”

Суд российского города Серпухова 18 октября продлил еще на два месяца срок ареста подозреваемому в убийстве пятилетней таджикской девочки Александру Сёмину, чтобы провести дополнительную экспертизу его психического состояния. Об этом сообщает агентство Asia-Plus со ссылкой на юриста семьи жертвы Ольгу Устюжанину.

Обвиняемый с 22 августа находился в Институте имени Сербского для проведения медицинской экспертизы о вменяемости, ему уже продлевали срок ареста в сентябре, но, по словам Устюжаниной, эксперты до сих пор не могут дать окончательное заключение о его сексологическом и психиатрическом статусе. «Его состояние эксперты оценили как временное психическое расстройство, его отправят на повторную экспертизу. Эксперты обещали сначала вывести его из этого состояния, а потом провести повторную экспертизу», — рассказала она.

Как уточняет Sputnik, на днях Сёмина перевели из психиатрической больницы обратно в СИЗО и в ближайшее время вновь отправят на экспертизу. По данным газеты «Серпухов», на повторной экспертизе настояла защита Сёмина, поскольку молодой человек оказался вменяем.

Представительница семьи считает, что Сёмин «притворяется», пытаясь выдать себя за невменяемого, но подчеркивает, что на заседании он внимательно всех слушал и отвечал на вопросы адекватно. «Его поступки после убийства говорят, что он вполне разумный человек. В тот день он скрыл убийство, соседям сообщил, что не видел ее, пытался уничтожать улики, вынес ее из квартиры и хотел закопать. Все эти действия говорят о том, что он вменяем», — утверждает Ольга Устюжанина.

Ранее на попытку замести следы преступления, как на признак вменяемости Сёмина, указывал юрист движения «Сдай педофила» Михаил Мушаилов. Он подчеркнул, что после того как Сёмин изнасиловал девочку и расчленил тело, он положил останки в спортивную сумку, но не скинул ее в овраг, а поставил на рельсы в надежде, что на нее наедет поезд и отбросит подальше от насыпи. «Неразумный не догадается, как скрыть преступление и запутать следствие», — заметил Мушаилов.

По слухам, Сёмина в суде защищает его тетя. Знакомая семьи разместила в Instagram видео, где она преследует на улице тетю Сёмина и обвиняет ее в том, что та защищает педофила-убийцу. Юрист, представляющая семью убитой девочки в суде, предположила, что тетя могла повлиять на результаты экспертизы. «Я документы не проверяла, но они похожи. Она старается, чтобы его признали невменяемым», — сказала Устюжанина.

Пятилетняя Хувайдо (Вайда) Тиллозода пропала 22 июля с детской площадки. Ее тело было обнаружено недалеко от железнодорожной станции, упакованным в спортивную сумку. Арестованный Семин жил в том же доме, что и семья убитой девочки; в его квартире были найдены следы обуви Хувайдо и отпечатки ее пальцев. Уголовное дело против Сёмина завели по статьям статью «Похищение человека», «Убийство», «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера». Его подозревают также в других случаях сексуального надругательства над детьми.