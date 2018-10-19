Объем ВВП Узбекистана приблизился к $30 млрд

Производство внутреннего валового продукта (ВВП) в Узбекистане по итогам трех кварталов 2018 года составило 244,3 трлн сумов ($29,8 млрд), что на 5,2% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Предварительные данные опубликованы на сайте Госкомстата республики.

ВВП на душу населения за отчетный период составил 7,4 млн сумов ($902), что на 3,5% выше значений, зафиксированных в январе-сентябре 2017 года.



Темпы прироста ВВП по видам экономической деятельности. Диаграмма из отчета Госкомстата Узбекистана



Аналитики статистического ведомства отмечают, что темпы роста обусловлены положительной динамикой производства в основных отраслях экономики. При этом 86,3% от объема ВВП, или 210,9 трлн сумов ($25,8 млрд), приходится на валовую добавленную стоимость, создаваемую всеми отраслями. Соответственно 13,7%, или 33,4 трлн сумов ($4 млрд), в структуре ВВП составляют налоги на продукты.

Наибольший вклад в рост экономики с января по сентябрь текущего года внесла сфера услуг (2,5 процентных пункта). Далее следуют промышленность (1,4 п.п.), чистые налоги на продукты (0,6 п.п.), строительство (0,5 п.п.), а также сельское, лесное и рыбное хозяйство (0,2 п.п.).

В сравнении с соответствующим периодом прошлого года в общей структуре ВВП лишь промышленность продемонстрировала повышение удельного веса — с 26,6% до 30,3%. Остальные отрасли показали отрицательную динамику. Удельный вес сферы услуг снизился с 47,8% до 45,1%, сельского, лесного и рыбного хозяйства — с 18,3% до 17,5%, строительства — с 7,3% до 7,1%.

По итогам 2017 года объем производства ВВП составил 249,1 трлн сумов ($30,7 млрд), что на 5,3% превысило показатели предыдущего года.

В первом квартале 2018 года объем ВВП составил 64,9 трлн сумов ($8,019 млрд). Госкомстат зафиксировал экономический рост на уровне 5,1% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. По итогам полугодия объем ВВП достиг отметки 152,5 трлн сумов ($19,5 млрд), рост составил 4,9%.

В сентябре Азиатский банк развития ухудшил прогнозы по росту экономики Узбекистана в сравнении с данными, предоставленными весной. Так, в текущем году показатели объема ВВП в республике понижены с 5,5% до 4,9%, в 2019 году — с 5,6% до 5%. Основной причиной изменения прогнозов является девальвация национальной валюты — сума.