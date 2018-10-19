Госэкотехинспекция признала опасными все аэропорты Кыргызстана

Аварийно-спасательные учения в аэропорту “Манас”. Фото пресс-службы аэропорта

Начальник Управления по контролю в сфере транспортной безопасности Госэкотехинспекции Гульзада Ибраимова заявила на тематическом круглом столе, что ни один аэропорт Кыргызстана не соответствует нормам безопасности. Об этом 19 октября сообщило издание KaktusMedia

По словам Ибраимовой, аэропорты не соответствуют современным строительным нормам, потому что в большинстве своем возводились в 1980-е годы, когда действовали иные нормативы. «Нет полосы отчуждения. Вблизи аэропортов строятся частные и многоэтажные дома, высоковольтные линии», — пояснила чиновница. По ее словам, Госэкотехинспекция постоянно рассылает документы о нарушениях, но это не приносит результатов. Она заключила: «Только Всевышний нас спасает в этих полетах».

В свою очередь, замдиректора дирекции качества безопасности полетов ОАО «Международный аэропорт Манас» Бахтияр Турсунбаев заявил, что Международная организация гражданской авиации (ICAO, ИКАО) дала столичному аэропорту положительную оценку. Что же касается строительства в окрестностях аэропорта, то это вина местных властей. «Мы не можем указывать, что строить за территорией аэропорта», — пояснил Турсунбаев.

На сегодняшний день в Киргизии зарегистрировано 22 авиакомпании, но фактическую деятельность ведут только три из них: AviaTraffic, Tez Jet и «Эйр Манас». Государственная авиакомпания «Эйр Кыргызстан» с 2017 года приостановила полеты из-за поломки своего единственного самолета. Недавно в Жогорку Кенеше обсуждалось удручающее состояние президентского Ту-154 1993 года выпуска. Опасаясь за свою безопасность, президент Сооронбай Жээнбеков предпочитает летать в командировки обычными коммерческими рейсами.