Госэкотехинспекция признала опасными все аэропорты Кыргызстана
По словам Ибраимовой, аэропорты не соответствуют современным строительным нормам, потому что в большинстве своем возводились в 1980-е годы, когда действовали иные нормативы. «Нет полосы отчуждения. Вблизи аэропортов строятся частные и многоэтажные дома, высоковольтные линии», — пояснила чиновница. По ее словам, Госэкотехинспекция постоянно рассылает документы о нарушениях, но это не приносит результатов. Она заключила: «Только Всевышний нас спасает в этих полетах».
В свою очередь, замдиректора дирекции качества безопасности полетов ОАО «Международный аэропорт Манас» Бахтияр Турсунбаев заявил, что Международная организация гражданской авиации (ICAO, ИКАО) дала столичному аэропорту положительную оценку. Что же касается строительства в окрестностях аэропорта, то это вина местных властей. «Мы не можем указывать, что строить за территорией аэропорта», — пояснил Турсунбаев.
На сегодняшний день в Киргизии зарегистрировано 22 авиакомпании, но фактическую деятельность ведут только три из них: AviaTraffic, Tez Jet и «Эйр Манас». Государственная авиакомпания «Эйр Кыргызстан» с 2017 года приостановила полеты из-за поломки своего единственного самолета. Недавно в Жогорку Кенеше обсуждалось удручающее состояние президентского Ту-154 1993 года выпуска. Опасаясь за свою безопасность, президент Сооронбай Жээнбеков предпочитает летать в командировки обычными коммерческими рейсами.