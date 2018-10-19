Киргизских гинекологов обвинили в распространении вредных советов по лечению рака груди

Осмотр у маммолога. Фото с сайта Turmush.kg

Киргизский онколог-маммолог, доктор медицинских наук Кыял Макиева обвинила отечественных гинекологов в некомпетентности в области лечения рака груди. Об этом 19 октября сообщило издание Turmush

«Гинекологи сами находят узлы какие-нибудь, говорят пациентке обязательно родить, прокормить грудью», — посетовала Макиева. По ее словам, грудное вскармливание приводит к моментальному развитию онкологии с первой до четвертой стадии. Порой не доходит даже до вскармливания — болезнь критически усугубляется во время беременности.

«У меня был такой опыт — пациентке 28 лет, она была на осмотре у акушера-гинеколога, та нашла узел в молочной железе и порекомендовала ей срочно родить и прокормить грудью. Пациентка специально беременеет, на восьмом месяце беременности приходит к нам в ужасном состоянии, у нее был распад опухоли, инфекция», — рассказала онколог. По ее словам, женщине срочно провели кесарево сечение, новорожденный мальчик выжил. Однако мать скончалась через полгода. «Она сильно мучилась, метастазы дошли до печени, легких, костей», — добавила Макиева. Она заключила, что гинекологи обязаны направлять всех женщин с уплотнениями в груди к маммологу, а не раздавать советы, выходящие за пределы их компетенции.

Впрочем, по словам Макиевой, пациентки и без советов гинекологов редко соблюдают все рекомендации онкологов. Узнав о диагнозе, они, как правило, обращаются к народной медицине. В этом их поддерживают родственники и знакомые. В результате женщины, которым диагноз поставили на первой стадии, возвращаются к онкологу лишь на четвертой стадии.

Онколог добавила, что рак груди — это еще и социальная проблема. По ее оценкам, примерно от 70% заболевших женщин уходят мужья. Именно поэтому они до последнего надеются обойтись без официального лечения — то есть без удаления груди. Импланты женщинам, перенесшим операцию, в Киргизии не вставляют. «Сама была в одном из московских институтов, прошла специализацию. У них каждая женщина просыпается с молочной железой после рака, вне зависимости от возраста. Таким женщинам лечиться намного легче и в моральном плане», — рассказала врач.

Одновременно она призвала киргизских мужчин с пониманием относиться к своим женам и заботиться о них, когда они заболевают. Онколог подчеркнула, что если раком заболевает мужчина — жена, как правила, тщательно заботится о нем до последнего.

Сейчас в Иссык-Кульской области Киргизии проводится акция «Розовая ленточка», в рамках которой врачи осматривают женщин с целью раннего выявления рака груди. Макиева входит в состав группы врачей, участвующих в акции. Розовые ленты являются международным символом борьбы с раком груди с 1990 года. Первыми такие ленты использовали участники пробега, организованного «Организацией борьбы с раком молочной железы имени Сьюзан Г. Комен» в Нью-Йорке.