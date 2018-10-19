Двенадцатилетнему гроссмейстеру подарили трехкомнатную квартиру в Ташкенте

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев распорядился подарить 12-летнему шахматисту Жавохиру Синдарову трехкомнатную квартиру в махалле (квартале) «Чорбог» Сергелийского района Ташкента, сообщает Kun.uz.



Жавохир Синдаров с ключами от новой квартиры. Фото с сайта Sports.uz



Ключи от квартиры юному шахматисту вручили советник президента по вопросам молодежи, науки, образования, здравоохранения и спорта Абдужабар Абдувахитов и исполняющий обязанности хокима (мэра) Ташкента Джахонгир Артыкходжаев.

Таким образом Синдарова поздравили с получением звания международного гроссмейстера, которое узбекистанцу присвоили после успешного выступления на турнире First Saturday GM в Венгрии. Синдаров в возрасте 12 лет и 10 месяцев стал самым молодым гроссмейстером в республике. К слову, это второй показатель в мировой истории – здесь список возглавляет россиянин Сергей Карякин, получивший звание гроссмейстера в 12 лет и 7 месяцев.

В прошлом году Международная федерация шахмат (ФИДЕ) присвоила Синдарову звание международного мастера. Тогда от имени президента Узбекистана спортсмену вручили ноутбук — MacBook.



Торжественную церемонию награждения провели у дома, в котором Синдарову выделили квартиру. Фото с сайта Sports.uz



Жавохир Синдаров занимается шахматами с четырех лет. Среди его достижений — «золото» чемпионата Азии среди школьников (2012, 2014, 2015 годы), в апреле прошлого года завоевал две золотые медали на чемпионате Азии по шахматам среди спортсменов в возрасте от 8 до 18 лет.

Это не первый случай, когда узбекские власти дарят спортсменам квартиры. Например, в июне 2018 года при посещении Центра культуры глухонемых Общества глухих Узбекистана Мирзиёев вручил ключи от квартир в столице особо отличившимся членам общества, в том числе, чемпиону мира по шахматам Сирожиддину Зайниддинову и призеру чемпионата Азии по таэквондо Даврону Хидирову.

Ранее, в феврале текущего года, Мирзиёев предложил включить уроки шахмат в школьную программу. В июне отменили плату за обучение в Республиканской специализированной детско-юношеской спортивной школе (ДЮСШ) по шахматам. Тогда же президент Международной федерации шахмат Кирсан Илюмжинов заявил, что Узбекистан является родиной шахмат. Илюмжинов пообещал обратиться в Международный олимпийский комитет с просьбой официально признать этот факт. Однако в июле ФИДЕ отстранила Илюмжинова от руководства федерацией за нарушение норм этики. В октябре был назначен новый президент организации – этот пост занял россиянин Аркадий Дворкович.