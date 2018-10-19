Милиция Киргизии сообщила о незаконном освобождении третьего заключенного колонии-поселения

Заключенный П.В. Фото МВД Киргизии

В Киргизии очередной заключенный колонии-поселения внезапно нашелся на свободе, причем его задержали за новое преступление. Об этом 19 октября пишет газета «Вечерний Бишкек»

В ОВД Сокулукского района Чуйской области сообщили о завершающемся расследовании крупного мошенничества. Фигурантом дела является 38-летний уроженец Узбекистана с инициалами П.В., который в мае 2017 года уже был приговорен к 12 годам лишения свободы за мошенничество — он собирал с граждан деньги, обещая отправить их на работу в Южную Корею. Летом 2017 года дело пересмотрели, срок заключения сократили до восьми лет и перевели осужденного в колонию-поселение. В октябре того же года Верховный суд отменил второй приговор и постановил восстановить приговор первой инстанции.

Как выяснилось впоследствии, перевести осужденного обратно в обычную колонию не успели. В ноябре он самовольно покинул поселение и продолжил преступную деятельность. Мошенник использовал ту же схему — собирал с жителей Сокулукского района по $1,5-4 тыс. якобы за отправку на работу в Южную Корею. От его действий пострадал 31 человек. В феврале 2018 года подозреваемого задержали на территории Казахстана. В августе он был экстрадирован в Киргизию.

В последние несколько недель сообщалось уже о двух случаях, когда граждане Киргизии, приговоренные к длительным срокам, были переведены в колонию-поселение и внезапно обнаружились на свободе. Сначала стало известно, что Василий Безродний, в 2015 году приговоренный к 23 годам за совершенное в 2011 году убийство, живет у себя дома в Бишкеке и раз в месяц ходит отмечаться в колонию-поселение. После скандала Верховный суд постановил вернуть Безроднего в обычную колонию. Затем на свободе обнаружили Андрея Сергиенко, который был приговорен к 12 годам колонии за убийство, которое совершил в 2012 году. Оказалось, что Сергиенко тоже живет дома и раз в месяц отмечается в колонии-поселении.