Газпром и Узбекистан утвердили договор о разработке месторождения Джел

Здание “Газпрома”. Фото с сайта Wikipedia.org

Российская компания Gazprom International (оператор зарубежных проектов «Газпрома») и Узбекистан подписали соглашение о разделе продукции в отношении месторождения Джел. Об этом сообщает пресс-служба Gazprom International.

Договор подписали управляющий директор и CEO Gazprom International Андрей Фик и заместитель премьер-министра Узбекистана Алишер Султанов. «Менее чем за десять лет мы совместно с узбекистанскими коллегами прошли огромный путь от поиска и открытия месторождения до подписания СРП. Проект «Джел» является логичным развитием многолетних и глубоких отношений «Газпрома» с «Узбекнефтегазом», — сказал Фик во время подписания документа.

Срок действия соглашения составляет 25 лет. Оно предусматривает разработку месторождения, включая бурение и обустройство десяти скважин, строительство установки комплексной подготовки газа «Джел» и строительство газопровода длиной 15 километров, который соединит «Джел» с инфраструктурой месторождения Шахпаты.

Постоянный годовой отбор газа, как ожидается, составит 150 млн кубометров газа в течение первых 4 лет разработки, это 2021–2024 годы. Начиная с 2025 года, он должен вырасти до 300 млн кубометров в год

По словам Фика, Узбекистан помимо коммерческой прибыли от реализации проекта получит новые рабочие места, современные технологии, развитие минерально-сырьевой базы, а также сможет подготовить новые высококвалифицированные кадры для республики.

В мае «Газпром» подписал соглашение с «Узбекнефтегазом» о продлении сотрудничества по добыче газа на месторождении Шахпаты на пять лет — до 2024 года.

Соглашение по месторождению Джел было подписано в рамках Первого узбекско-российского форума межрегионального сотрудничества. Всего по итогам мероприятия Россия и Узбекистан подписали 785 договоров и меморандумов на общую сумму $27,1 млрд. Форум прошел накануне визита президента России Владимира Путина в Узбекистан.