Жители Ашхабада пожаловались на массовую продажу просроченных продуктов

Супермаркет в Ашхабаде. Фото с сайта Azathabar.com

Жители Ашхабада в последнее время все чаще жалуются на просроченные продукты, купленные как в частных, так и в государственных магазинах. Об этом 19 октября сообщило Радио «Азатлык» со ссылкой на собственного корреспондента.

Одна из собеседниц корреспондента рассказала, что купила в частном магазине на Русском базаре российские конфеты в форме мишек. Внутри конфет она обнаружила червей. Другие покупатели жалуются на плесень, обнаруженную в пачках с крупой. Также нередко реализуются просроченные молочные продукты, колбасные изделия, мука.

По словам источников радиостанции, санитарные инспекции посещают магазины регулярно, но это не приводит к улучшению ситуации. «С нарушителей сдирают штрафы, как правило, неофициально, а испорченный товар не изымается из продажи», — заявил один из источников.

Издание «Альтернативные новости Туркменистана» тем временем сообщает, что в Марыйском велаяте (области) просроченные товары иногда обязывают покупать «в нагрузку» к другим продуктам. Тот, кто хочет купить куриные окорочка по сравнительно низкой цене в государственном магазине, должен сначала отстоять с утра большую очередь, а затем приобрести вместе с окорочками просроченные чипсы, сухарики или шоколадных Дедов Морозов с прошлого Нового Года.

Это не первая волна массовой продажи просроченных продуктов в Туркменистане. В последний раз ашхабадцы жаловались на такую проблему весной 2018 года. А в сентябре сообщалось, что в Дашогузском велаяте массово продаются просроченные лекарства. Люди не могут позволить себе купить лекарства в аптеках, и они лежат там, пока не истечет срок годности. После этого лекарства по заниженной цене сбываются перекупщикам, а те, в свою очередь, продают их на базарах. Базарная цена является более приемлемой для граждан, поэтому они предпочитают ходить за лекарствами именно туда, а не в аптеки.

Официально власти страны не комментируют ни эти, ни другие проблемы, о которых сообщают независимые СМИ. По официальной версии, в Туркменистане сейчас царит «эпоха могущества и счастья».