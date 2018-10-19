19 Октябрь 2018

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Новости Центральной Азии

Минтруд Узбекистана отверг идею перехода на пятидневную рабочую неделю

Министерство занятости и трудовых отношений Узбекистана. Фото с сайта Nuz.uz
Министерство занятости и трудовых отношений Узбекистана посчитало нецелесообразным переход всех бюджетных и неправительственных организаций на пятидневную рабочую неделю. Так ведомство прокомментировало на своем сайте петицию на портале Mening Fekirim, предлагающую подобный перевод.

В качестве обоснования своего решения ведомство привело два аргумента. Первая причина нежелательности такого перехода заключается в том, что в выходные не смогут работать медицинские и образовательные учреждения. Кроме того, министерство отослало к 120-й статье Трудового кодекса Узбекистана, согласно которой вопросы трудового режима, в том числе длительность рабочей недели, время начала, перерывов и окончания работы, число смен в сутки, чередование рабочих и нерабочих дней, регулируются правилами внутреннего трудового распорядка на предприятии, локальными нормативными актами или соглашением между работником и работодателем.

Петиция с предложением о переводе на пятидневную рабочую неделю появилась на сайте Mening Fekirim 15 октября. По словам ее автора Одила Раджабова, пятидневка используется в европейских и азиатских странах и доказала свою экономическую и социальную эффективность. Раджабов привел несколько преимуществ, которых, по его мнению, позволит достичь этот переход: появление дополнительных выходных дней у сотрудников, что должно помочь развитию внутреннего туризма, так как вырастет спрос на отдых; повышение мотивации работников из-за сокращения рабочей недели, что должно привести к росту их мобильности и трудоспособности; улучшение благосостояния жизни людей и укрепление семей, поскольку отдых позволит работникам больше времени проводить с детьми; организации сэкономят на коммунальных услугах, а сотрудники — на транспортных расходах и еде.

Стоит отметить, что по правилам портала Mening Fekirim власти должны принять петицию на рассмотрение и дать ответ, если обращение соберет не меньше 10 тысяч голосов за 90 дней. На данный момент у петиции о переходе на пятидневную неделю всего 683 голоса, однако Минтруд на нее уже отреагировал.

Международное информационное агентство «Фергана»






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