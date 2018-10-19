Еще одно госпредприятие в Узбекистане перешло под контроль иностранной компании

Здание “Узвторцветмета”. Фото пресс-службы компании

Государственная доля в уставном капитале «Узвторцветмета», единственного в Центральной Азии предприятия по переработке лома, перешла в доверительное управление иностранной компании SFI Management Group. Об этом сообщается в пресс-релизе «Узвторцветмета».

Согласно данным, опубликованным на сайте завода, доля государства в «Узвторцветмете» составляет 50,5%. Переход этой доли в доверительное управление не равнозначен продаже. Доверительное управление означает, что актив переходит доверенному лицу, в данном случае SFI Management Group, которое за вознаграждение обеспечивает владельцу актива прибыль.

Вместе со сменой владельцев в «Узвторцветмете» прошли кадровые перестановки. Бывший директор предприятия Фарход Абдуллаев, который руководил заводом с 2015 года, перешел на новую должность, а его место занял Константин Акулов. В пресс-релизе не уточняется, куда именно перешел Абдуллаев и кем раньше работал Акулов.

Константин Акулов. Фото с сайта Abuhanifafund.com

Согласно сайту «Благотворительного фонда имени Абу Ханифы» , первым заместителем президента которого является Акулов, новому главе «Узвторцветмета» 47 лет, в 1992 году окончил Пермское Высшее военное командное училище, имеет дипломы ННГУ имени Лобачевского (окончил финансовый факультет) и МГУ имени Ломоносова (Высшая школа бизнеса). Кандидат философских наук. Работал в таких компаниях, как «Альфа Групп», «Русагро», «Группа ЧТПЗ», «Lakeshore International Management».

Про SFI Management Group известно немного. По информации на ее сайте, компания занимается внедрением международных стандартов управления производственными и инвестиционными процессами. SFI была создана в 2017 году и за это время взяла под доверительный контроль доли в компаниях «Уртачирчикпарранда», «Узхимфарм», Узбекском металлургическом комбинате, Алмалыкском горно-металлургическом комбинате, Ташкентском металлургическом заводе, футбольном клубе «Пахтакор» и страховой компании Euroasia Insurance. По данным СМИ, SFI Management Group связана с живущим в Бельгии миллиардером узбекского происхождения Фаттахом Шодиевым.

Сам Шодиев связан с другим миллиардером — Алишером Усмановым: они вместе учились в университете. В августе на телеканале «Узбекистан 24» вышел сюжет о том, как российский бизнесмен вкладывается в различные узбекские проекты из «чувства причастности». В частности, в сюжете говорилось, что именно он привлек SFI Management Group к управлению металлургическими комбинатами и заводом, а также футбольной командой.