Еще одно госпредприятие в Узбекистане перешло под контроль иностранной компании
Согласно данным, опубликованным на сайте завода, доля государства в «Узвторцветмете» составляет 50,5%. Переход этой доли в доверительное управление не равнозначен продаже. Доверительное управление означает, что актив переходит доверенному лицу, в данном случае SFI Management Group, которое за вознаграждение обеспечивает владельцу актива прибыль.
Вместе со сменой владельцев в «Узвторцветмете» прошли кадровые перестановки. Бывший директор предприятия Фарход Абдуллаев, который руководил заводом с 2015 года, перешел на новую должность, а его место занял Константин Акулов. В пресс-релизе не уточняется, куда именно перешел Абдуллаев и кем раньше работал Акулов.
Про SFI Management Group известно немного. По информации на ее сайте, компания занимается внедрением международных стандартов управления производственными и инвестиционными процессами. SFI была создана в 2017 году и за это время взяла под доверительный контроль доли в компаниях «Уртачирчикпарранда», «Узхимфарм», Узбекском металлургическом комбинате, Алмалыкском горно-металлургическом комбинате, Ташкентском металлургическом заводе, футбольном клубе «Пахтакор» и страховой компании Euroasia Insurance. По данным СМИ, SFI Management Group связана с живущим в Бельгии миллиардером узбекского происхождения Фаттахом Шодиевым.
Сам Шодиев связан с другим миллиардером — Алишером Усмановым: они вместе учились в университете. В августе на телеканале «Узбекистан 24» вышел сюжет о том, как российский бизнесмен вкладывается в различные узбекские проекты из «чувства причастности». В частности, в сюжете говорилось, что именно он привлек SFI Management Group к управлению металлургическими комбинатами и заводом, а также футбольной командой.