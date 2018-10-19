В Таджикистане вынесли приговор насильникам девочки-инвалида

Согдийский областной суд. Фото с сайта Ozodi.org

В Таджикистане вынесен приговор двум жителям города Худжанда, признанным виновными в изнасиловании 12-летней девочки. Об этом 19 октября сообщило агентство Avesta

27-летний Давронджон Тоджибоев приговорен к 16 годам лишения свободы, а 24-летний Иброхимджон Шарипов — к 18 годам.

Установлено, что 13 июля Тоджибоев отвел 12-летнюю девочку, страдающую психическим заболеванием, в заброшенный дом. Пользуясь беспомощностью ребенка-инвалида, он совершил изнасилование. Затем он позвал туда же своего друга Шарипова, который тоже изнасиловал девочку. В ту же ночь о преступлении узнала мать потерпевшей. Она обратилась в милицию, преступников задержали по горячим следам.

Недавно схожая история произошла в соседней Киргизии. Родственники 16-летней девушки, страдающей ДЦП, подали в милицию заявление об изнасиловании. Со слов девушки, 22-летний интернет-знакомый приехал к ней домой, увез ее на машине и изнасиловал, а затем вытолкнул из машины неподалеку от дома. Родственники утверждают, что милиция прекратила расследование из-за невнятной речи девушки-инвалида и обусловленной болезнью путаницы в показаниях. В милиции, в свою очередь, заявили, что дело закрыто по законным основаниям. Факт изнасилования не подтвердили две экспертизы (девушка остается девственницей), а у подозреваемого нашлось алиби.