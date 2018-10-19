На время парламентских выборов Афганистан и Таджикистан закроют общую границу

На таджикско-афганской границе. Фото с сайта Ozodi.org

Афганистан на время проведения парламентских выборов 20 октября закроет границу с Таджикистаном, сообщает Радио «Озоди» со ссылкой на информацию посольства Афганистана в Душанбе.

Афганские пограничники предупредили таджикских коллег о временном закрытии границы. Таджикистан также закроет погранпереходы. «Мы тоже со своей стороны приняли решение о временном закрытии КПП с Афганистаном на время проведения политического мероприятия в соседней стране», – сказал «Авесте» начальник пресс-центра погранвойск Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана Мухаммад Улугходжаев.

По его данным, ежедневно таджикско-афганскую границу пересекают от 100 до 150 грузовых автомашин. «В этой связи хотелось бы довести до сведения водителей большегрузных машин о временном закрытии границы с Афганистаном», – уведомил начальник пресс-центра погранвойск.

Выборы в нижнюю палату (Волеси Джирга) афганского парламента и региональные советы состоятся в субботу, 20 октября. За 249 мест в палате будут бороться около 2500 кандидатов, 450 из них — женщины.

Эти выборы откладывались три года из-за проблем с безопасностью. Всенародное голосование все же решено было провести, несмотря на то, что военно-политическая ситуация в стране за это время не улучшилась. Так, накануне, 18 октября во время совещания по безопасности в Кандагаре были убиты губернатор провинции Залмай Виса, а также начальник региональной полиции Абдул Разик и руководитель управления национальной безопасности Абдул Мумин.

За время подготовки к выборам в парламент и региональные советы погибли 144 участника предвыборной кампании, еще 350 получили ранения. В результате террористических нападений были убиты 10 кандидатов в депутаты парламента и региональных советов. Тем не менее афганские власти заявили, что смогут на должном уровне обеспечить безопасность на 5100 избирательных участках в день голосования. Для этого будут привлечены порядка 50 тысяч местных силовиков, а также военнослужащие контингента НАТО, дислоцированного в Афганистане.