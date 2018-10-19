Судьи в Бишкеке собирали штрафы за ПДД в свою пользу

Инспектор ДПС в Бишкеке. Фото с сайта Akipress.org

В одном из районных судов Бишкека выявлена коррупционная схема, в ходе которой присваивались штрафы за нарушение правил дорожного движения. Об этом 19 октября сообщило издание 24.Kg со ссылкой на пресс-службу Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ).

По информации Антикоррупционной службы ГКНБ, судьи забирали себе деньги, которые нарушители должны были уплатить в бюджет. В обмен судебные заседания проводились формально, иногда даже без участия нарушителя. Водители, которых приговаривали к пяти суткам ареста, на самом деле не попадали в приемник-распределитель. Была предусмотрена и возможность возврата машины со штрафстоянки — этим занимались вовлеченные в преступную схему сотрудники отдела обеспечения безопасности дорожного движения ГУВД Бишкека.

В связи с выявившимися фактами возбуждено уголовное дело. Имена, должности и количество его фигурантов пока не раскрываются.

Ранее, в июне 2018 года, сообщалось о выявлении другой группы коррупционеров, которые присваивали штрафы за нарушение ПДД. Тогда в схему оказались вовлечены сотрудники Токтогульского районного филиала «Кыргызпочтасы» и отдела обеспечения безопасности дорожного движения по Токтогульскому району. Оказалось, что за 2017 и первый квартал 2018 года они скрыли от учета более четырех тысяч протоколов о нарушениях ПДД, по которым были оплачены штрафы.