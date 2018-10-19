Сборщиков хлопка с Ташкентской ТЭЦ поселили в бараке без окон и дверей

Размещенные в поселке Красин Куйичирчикского района Ташкентской области сборщики хлопка живут в разрушенном здании без дверей и стекол в окнах. Они отогреваются водкой, а заработанные на сборе урожая деньги тратят на лекарства. Об этом сообщает лидер Правозащитного альянса Узбекистана (ПАУ) Елена Урлаева, побывавшая в районе 18 октября.



В таких условиях живут сборщики хлопка в поселке Красин. Фото предоставлено Еленой Урлаевой



По ее словам, в разрушенном доме поселили около 50 работников Ташкентской ТЭЦ. «Сотрудник ТАШ ТЕЦ Рафаэль Галимов сильно болен от переохлаждения, он боится быть уволенным, купил лекарства на 50000 сумов и также вынужден пить водку, чтобы не стучали зубы от холода», — рассказывает Урлаева. Она добавила, что Галимов работает на полях уже 16 дней, несмотря на простуду и высокую температуру.



Заболевший хлопкороб. Фото предоставлено Еленой Урлаевой



Из Красина правозащитница поехала в районный центр Дустабад, где присутствовала при отправке на поля работников местной электросети. Оказавшийся там сотрудник «Узбекэнерго» из Андижана сообщил ей, что вдали от дома живет и работает уже месяц, его и других сборщиков вынуждают сдавать по 60 килограммов хлопка в день. Урлаевой также рассказали, что фермер Джалол Калдыбаев заставлял хлопкоробов собирать мокрый из-за прошедшего дождя хлопок у поселка Комсомол.



Сотрудники “Узбекэнерго” на сборе хлопка. Фото предоставлено Еленой Урлаевой



Лидер ПАУ попросила одного из милиционеров, наблюдавших за отправкой хлопкоробов, сообщить по рации хокиму (главе администрации) района о необходимости срочно вывезти домой бедствующих в поселке Красин работников ТЭЦ. Тот выполнил ее просьбу. Теперь Урлаева намерена потребовать привлечь хокима к ответственности «за принудительный труд и недопустимые условия ночлега «добровольных» хлопкоробов».



Сотрудники “Узбекэнерго” на сборе хлопка. Фото предоставлено Еленой Урлаевой



Между тем, журналистка и правозащитница Малохат Эшанкулова сообщила на своей странице в Facebook, что в Пахтакорском и Дустликском районах Джизакской области сборщики, прибывшие из Наманганской, Сурхандарьинской и Бухарской областей, вынуждены ночевать в вагонах.

Ранее Елена Урлаева рассказывала о том, что в Уртачирчикском районе Ташкентской области директор школы №22 заставляет учителей собирать хлопок по выходным дням, а всех остальных сотрудников отправляет на поля ежедневно. В Юкоричирчикском районе хлопкоробы, которые приехали из Ферганской долины, живут в здании сельской мечети, спят на холодном полу, не имеют возможности принять душ.

Отметим, что власти Узбекистана на высшем уровне заявляют о недопустимости принудительного труда, однако с начала хлопкоуборочной кампании с мест поступают сотни сигналов о том, что представителей самых разных профессий, не имеющих отношения к сельскому хозяйству, выгоняют на поля, как и в прежние годы. Не особо помогает даже показательное привлечение чиновников разного уровня к ответственности. Сигналы демонстрируют неспособность руководства Узбекистана сдержать обещание о создании для сборщиков более комфортных условий проживания, чем в прошлые годы. Ранее премьер-министр Абдулла Арипов заявлял, что хлопкоробов будут размещать в специально подготовленных для них помещениях. Тогда же глава правительства призвал СМИ помочь в выявлении чиновников, которые будут выгонять на поля школьников, студентов или бюджетников.

Мониторинг сообщений о насильственном привлечении людей к сбору урожая ведет Министерство занятости и трудовых отношений республики, жалобы принимаются по телефону горячей линии +998712000601 или в Telegram-канале @mehnathuquqbot.