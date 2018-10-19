Жертву домашнего насилия в Киргизии приговорили к восьми годам за сожжение мужа

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В Чуйской области Киргизии к восьми годам лишения свободы приговорили женщину, которая убила издевавшегося над ней мужа. Об этом 19 октября сообщило издание KaktusMedia

Конфликт между супругами произошел 12 июля. По словам обвиняемой, совпадающим с показаниями ее дочери, муж весь вечер бил ее, спрятал ключи от входной двери, вылил варившийся на плите суп на маленького сына и обжег ему ноги. Наконец, разозлившись, женщина стала кидать в мужа все предметы, которые попадались под руку. В ответ он стал бить ее сильнее. Она облила его бензином, который стоял в бутылке в коридоре — им разводили краску. Женщина пригрозила, что если муж не остановится, она подожжет его. Он продолжил избиение, и она подожгла его зажигалкой.

У мужа вспыхнула одежда, он стал бегать по квартире. Испугавшись, жена вылила на него ведро воды. Затем она вызвала скорую помощь и милицию. Но никто не смог попасть в квартиру, потому что женщина не могла найти спрятанный мужем ключ, а сам он находился без сознания. Лишь на следующий день женщина нашла ключ в кармане брюк мужа. Она снова вызвала скорую помощь. Раненого забрали в больницу, где он скончался через три дня.

В августе 2018 года Коалиция за демократию и гражданское общество сообщила, что 96% респондентов при телефонном опросе признали домашнее насилие проблемой Киргизии. Но лишь 4,7% респондентов признали, что сами являются жертвами насилия. Более масштабное медико-демографическое исследование 2012 года показало, что 23,1% гражданок Киргизии в возрасте от 15 до 49 лет подвергались домашнему насилию. Из них 67% заявили, что их били нынешние мужья или партнеры, а 26% сказали, что уже развелись с тем, кто применял насилие.

При этом около трети женщин заявили, что считают избиение жены допустимым в отдельных случаях. Больше всего женщин, 25,6%, полагают, что побои — адекватное наказание за невнимание к детям. 23,1% думают, что муж вправе избить жену, которая уходит из дома без предупреждения. 16,8% считают, что муж может применить насилие, если жена спорит с ним. 7,3% полагают, что муж может избить женщину за отказ от половой связи, а по мнению 6,3%, бить можно даже за пригоревшую еду.