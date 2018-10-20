Президент Афганистана Ашраф Гани показывает отмеченный чернилами палец - в знак того, что он уже проголосовал. Фото с сайта Khaama.com

20 октября в Афганистане начались парламентские выборы, ранее неоднократно откладывавшиеся из-за угроз безопасности. Об этом сообщает Khaama Press . Избирательные участки, открывшиеся утром, будут работать до 16.00 по местному времени (12.30GMT), передает Aljazeeera

Выборы проходят в 32 из 34 провинций Афганистана, за исключением Кандагара и Газни. В Кандагаре голосование было отложено на неделю после нападения, устроенного талибами. Они организовали покушение на представителей силовых структур, включая командующего войсками США и НАТО в Афганистане Скотта Миллера. В результате погибли начальник региональной полиции Абдул Разак и руководитель местного отделения Управления национальной безопасности Абдул Мумин. Губернатор провинции Залмай Виса был ранен (информация о его гибели не подтвердилась).

Время проведения выборов в Газни пока неизвестно.

Хотя формально выборы проходят почти во всех провинциях, однако фактически, по данным избирательной комиссии, многие участки не были открыты по соображениям безопасности.

Для участия в голосовании зарегистрировались почти 9 миллионов человек. Процесс регистрации, проходивший в последние месяцы, сопровождался терактами и нападениями боевиков. Для охраны участков 20 октября задействованы около 70 тысяч сотрудников силовых структур. Власти призвали людей прийти и проголосовать.

В выборах участвуют около 2,5 тысячи кандидатов, которые претендуют на 250 мест. Немногие из них представляют политические партии, большинство — независимые кандидаты. Срок подведения итогов неизвестен, предположительно результаты будут объявлены в течение месяца.

При этом движение «Талибан», которое контролирует часть территории Афганистана, ранее заявило, что намерено помешать выборам. Его спикер прямо пригрозил, что люди, участвующие в их проведении, станут «мишенями», и что будет сделано все возможное для срыва голосования.При подготовке к выборам были убиты 144 участника избирательной кампании, еще 350 получили ранения. Среди погибших были кандидаты, сотрудники предвыборных штабов и избирательных комиссий.

Парламентские выборы в Афганистане, третьи с 2001 года, когда в стране было прекращено правление талибов, планировалось провести еще несколько лет назад. На данный момент значительная часть территории страны не контролируется правительством, многие районы находятся под влиянием талибов, установивших там параллельные структуры власти.