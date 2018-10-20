Задержанного в России бывшего советника Атамбаева доставили в Кыргызстан

Задержанный Икрам Илмиянов. Фото с сайта Kloop.kg

В Кыргызстан доставлен Икрамжан Илмиянов, бывший советник президента Алмазбека Атамбаева, задержанный в России. Об этом сообщает АКИpress . По информации KNews , его подозревают во взяточничестве.

По данным Госкомитета национальной безопасности, Илмиянов покинул республику несколько месяцев назад. В Социал-демократической партии, которой руководит бывший президент, сообщали, что он находится в Москве. По другим данным, он обосновался в Казани.

18 октября суд Бишкека вынес решение о его заочном аресте, 19 октября Илмиянов был объявлен в розыск, позднее стало известно о его задержании.

В прессе появились фотографии Илмиянова в наручниках в аэропорту «Манас». ГКНБ подтвердил информацию о задержании бывшего советника Атамбаева.

По словам следователя, Илмиянов, работая в аппарате президента, получил от некоего бизнесмена взятку в 150 тысяч долларов. Источники 24.kg в силовых структурах подтвердили, что его подозревают в коррупции.

В СДПК, комментируя задержание, заявили, что бывший советник ни от кого не скрывался. «Следствие не должно быть политически мотивированным, а объективным и беспристрастным», — заявила представительница партии Кундуз Жолдубаева. Kloop.kg отмечает, что за последний год были задержаны и другие соратники бывшего президента, включая экс-премьера Сапара Исакова и бывшего мэра Бишкека Кубанычбека Кулматова.

Икрамжан Илмиянов — один из близких соратников Алмазбека Атамбаева. В прошлом он работал водителем в компании «Кыргызавтомаш», которой руководил Атамбаев. Позднее, в 2010 году, стал его помощником во Временном правительстве, а в 2012 году был назначен заместителем руководителя президентского аппарата. После отставки остался на посту советника президента, который занимал до 2016 года. Впоследствии также был избран президентом Федерации кок-бору.

Илмиянова считали одним из наиболее влиятельных людей в политике Кыргызстана. Его имя несколько лет назад фигурировало в скандале вокруг издания «Вечерний Бишкек», представители которого обвинили Илмиянова в попытке рейдерского захвата.