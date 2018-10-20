Казахстанских полицейских будут судить за избиение хозяина кафе

Кадр видеозаписи драки полицейских в кафе. Фото с сайта Azh.kz

В Атырауской области Казахстана двух сотрудников полиции, уволенных после драки с хозяином кафе, будут судить за хулиганство. Об этом сообщает телеканал КТК

Инцидент, о котором идет речь, произошел еще несколько месяцев назад. Однако о нем стало известно лишь недавно, когда запись потасовки попала в социальные сети.

Как сообщало издание «Ак Жайык», драка произошла в кафе «Сушняк» в районном центре Ганюшкино. По первоначальной версии, двое полицейских напали на хозяина Нурсеита Аруова, когда он потребовал оплатить счет за ужин. Они избили его, один разбил об голову ресторатора несколько столовых приборов.

Пострадавший написал заявление в полицию. По его словам, он неделю провел в больнице. Виновники драки приходили извиняться, но он решил добиваться их официального наказания. Хозяин кафе также заявил, что ему угрожали и предлагали деньги.

Полицейские, замначальника Курмангазинского РОВД Жасулан Мукашев и майор полиции Амиржан Ертаев, по итогам служебной проверки были уволены.

Согласно уточненным данным ДВД Атырауской области, конфликт произошел не из-за счета, а из-за личной неприязни. Также стало известно, что полицейские и хозяин кафе являются родственниками.

Недавно в криминальные новости попал сотрудник полиции из Акмолинской области, который в маске с оружием ограбил автозаправочную станцию. Позднее он был задержан, МВД Казахстана извинилось за его действия. Полиция Казахстана в последнее время привлекает к себе повышенное внимание, необходимость ее реформирования обсуждается после убийства фигуриста Дениса Тена, погибшего при нападении воров в центре Алма-Аты. Президент страны Нурсултан Назарбаев, выступая с посланием, заявил, что полицию следует перевести на сервисную модель, чтобы она служила помощником для народа, а не инструментом для наказания.