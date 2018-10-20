В Туркменистане забросали камнями журналиста Сапармамеда Непескулиева

В туркменском Балканабаде забросали камнями гражданского журналиста, корреспондента «Радио Азатлык» и «Альтернативных новостей Туркменистана» Сапармамеда Непескулиева. Об этом сообщает АНТ.

Инцидент произошел 19 октября, когда журналист вышел за продуктами. Как отмечается, Непескулиев находится под постоянным наблюдением с мая 2018 года, когда он был освобожден из заключения. Возле его дома дежурят люди в штатском, которые следуют за ним, когда он выходит на улицу.

19 октября, заметив слежку, журналист стал снимать этих людей на камеру. Тогда один из них, носивший темные очки, стал подбирать с земли камни и бросать в него. Непескулиеву удалось увернуться от попаданий, так что он не пострадал.



Кадры, сделанные Сапармуратом Непескулиевым. Фото с сайта Habartm.org



По мнению журналиста, слежку за ним организовало Министерство национальной безопасности.

В Туркменистане правозащитники и журналисты, сотрудничающие с иностранными СМИ, неоднократно подвергались нападениям. Так, несколько месяцев назад в городе Йолотен неизвестные сбили с ног корреспондентку «Радио Азатлык» Солтан Ачилову. С угрозами и слежкой сталкивалась защитница животных Галина Кучеренко. Год назад неизвестные также забросали камнями дом, в котором живет мать правозащитника, руководителя Туркменской инициативы по правам человека Фарида Тухбатуллина.

Сапармамед Непескулиев был арестован в 2015 году. Его обвинили в незаконном хранении наркотиков (якобы при задержании у него нашли трамадол). Журналиста судили, признали виновным и приговорили к трем годам тюрьмы. Коллеги и правозащитники заявляли, что он осужден за профессиональную деятельность, а дело сфабриковано. «Сапармамед наказан за свою журналистскую деятельность, – отметил Томас Кент, президент «Радио Свободная Европа / Радио Свобода». – Он был осужден без адвоката или публичного суда по обвинениям, которые, как мы считаем, полностью сфабрикованы, и его следует немедленно освободить».

В 2016 году рабочая группа ООН признала арест произвольным, заявив, что он был лишен свободы за осуществление своего права на выражение мнения. Несмотря на это, власти отказались освободить его досрочно. В итоге он вышел на свободу, отбыв назначенный срок.

Сапармамед Непескулиев рассказывал о социальной ситуации в Туркменистане, недостатках инфраструктуры и экономическом неравенстве. Предположительно, темы репортажей, а также сотрудничество с зарубежным средством массовой информации вызвали раздражение властей.