При взрывах в Афганистане убиты и ранены десятки людей

Фото с сайта Dw.com

20 октября в разных частях Афганистана, где проходят парламентские выборы , произошла серия взрывов и нападений на избирательные участки, при этом были убиты и ранены десятки людей. Об этом сообщает Deutsche Welle . Нападения последовали за угрозами движения «Талибан», которое заявило, что сделает все возможное для срыва голосования.

Взрывы, как передает AFP, произошли в Кабуле. По официальным данным, погибли три человека, более 30 были ранены. По неофициальной информации, в больницы были доставлены 37 человек.

Кундуз, столица одноименной провинции, подвергся минометному обстрелу. По данным агентства Pajhwok, погибли два человека, еще 38 получили ранения. Среди пострадавших оказались, в том числе, сотрудники силовых структур. Боевики «Талибана» также атаковали один из избирательных участков, один из сотрудников был убит, еще один ранен.

В провинции Гур талибы застрелили четырех полицейских, направлявшихся на избирательный участок. Нападения произошли еще в нескольких регионах.

Власти ранее призвали людей прийти и проголосовать. Позднее они продлили время голосования на несколько часов, до 20.00 по местному времени. Для обеспечения безопасности были задействованы около 70 тысяч сотрудников силовых структур. При этом талибы пригрозили смертью тем, кто придет на выборы.

Голосование проводится в 32 из 34 провинций Афганистана, за исключением Кандагара, где недавно было совершено нападение на руководителей силовых структур, и Газни. Там выборы планируется провести позднее. В то же время и в других провинциях многие избирательные участки были закрыты по соображениям безопасности.

Парламентские выборы в Афганистане планировалось провести еще несколько лет назад. Однако срок неоднократно переносили из-за угроз безопасности. Избирательная кампания в последние месяцы сопровождалась терактами, нападениями на кандидатов и пункты регистрации избирателей. Голосование в итоге проходит в ситуации, когда правительство не полностью контролирует территорию страны, значительная часть находится под контролем талибов, установивших там параллельные структуры власти.

На попадание в парламент претендуют несколько тысяч человек, в основном независимые кандидаты. Результаты выборов, как ожидается, станут известны до конца месяца.