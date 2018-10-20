Строительные компании Германии и Турции пожаловались на Туркменистан в международный арбитраж

Логотип Международного центра по урегулированию инвестиционных споров

Две строительные компании, турецкая Sece Inşaat и германская Unionmatex Industrieanlagen, подали против Туркменистана жалобы в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров. Сообщения ( 1 ) и ( 2 ) размещены на сайте арбитража.

Жалобы касаются строительных проектов. Компании, обосновывая претензии, ссылаются на межправительственные соглашения о защите инвестиций. Подробности не приводятся.

Ранее сообщалось, что Sece Inşaat, в частности, в середине 2000-х годов заключила с Туркменистаном соглашение о строительстве жилых домов, школы и детского сада для министерства железнодорожного транспорта. Стоимость контракта составила 15 миллионов долларов.

Unionmatex получила контракт на строительство элеватора и предприятия по переработке зерна на 36 миллионов евро. Позднее правительство также заявило, что компании будет поручено строительство элеваторов в каждом регионе страны.

Ранее строительные проекты в Туркменистане уже сопровождались конфликтами с иностранными компаниями по поводу оплаты. Такой конфликт, в частности, произошел с турецкой компанией Polimex, строившей аэропорт в Ашхабаде и объекты к Азиаде-2017. Общая сумма долга перед ней оценивалась в 800 миллионов долларов. Требования вернуть долг, как сообщалось, вызвали раздражение президента Гурбангулы Бердымухамедова. Самолет руководителя компании пытались задержать, когда он собирался покинуть страну (при этом его самого обвинили в невыполнении контракта).

В начале 2018 года сообщалось, что из-за долгов Polimex остановила строительство автобана между Ашхабадом и Туркменбаши, который она возводила по заказу туркменского правительства.

В международном арбитраже против Туркменистана также выступил Иран, обвинив туркменскую сторону в нарушении поставок газа. Ранее со своей жалобой против Ирана выступил Туркменистан, который потребовал выплаты долгов.

Несколько месяцев назад жалобу в Международный центр по урегулированию споров направил и российский мобильный оператор МТС. Компания, которой пришлось прекратить работу в Туркменистане, обвинила власти страны в нарушении ее прав и экспроприации инвестиций. Свои потери она предварительно оценила в 750 миллионов долларов. Власти Туркменистана претензии отвергли.