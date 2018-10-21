Собрания в Горном Бадахшане приравняли к участию в бандах

Фото с сайта Khovar.tj

Жителей Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана предупредили, что собрания в регионе могут быть приравнены к участию в преступных группировках. Об этом со ссылкой на Межведомственный штаб по обеспечению безопасности в регионе сообщило официальное агентство «Ховар»

В сообщении говорится, что лидеры местных преступных группировок «проводят встречи и сходки в махаллях, ресторанах и по месту жительства с привлечением простодушных и введенных в заблуждение молодых людей города Хорог и окрестных районов».

«В связи с этим Межведомственный штаб заявляет, что в дальнейшем сбор молодежи в махаллях, ресторанах, столовых, спортивных залах и других местах, проведение «сходок» главарями и активными членами преступных групп будут расценены как участие в преступном сообществе, и будут приняты меры согласно статье 187 Уголовного кодекса», — утверждается далее. Также отмечается, что помещения, где проходят такие собрания, могут быть конфискованы.

Статья 187 касается организации преступного сообщества. Она предусматривает наказание до 20 лет тюрьмы.

В сообщении также упомянуты неформальные лидеры ГБАО, названные главарями организованных преступных группировок. Названы имена Толиба Аембекова, Мамадбокира Мамадбокирова, Едгора Мамадасламова и некоторые другие.

Власти Таджикистана ужесточили контроль в регионе после выступления президента Эмомали Рахмона, который в сентябре выразил недовольство криминогенной обстановкой в ГБАО, дал месячный срок на исправление ситуации и потребовал разобраться с «пятью-шестью преступниками». При этом он допустил использование вооруженных сил для наведения порядка.

В регионе началось изъятие оружия. По официальным данным, было изъято почти 200 единиц огнестрельного оружия, а также десятки гранат, несколько гранатометов и зенитный комплекс. При этом власти утверждают, что большое количество оружия еще остается на руках. Руководство ГБАО заявило, что срок его сдачи следует продлить. В социальных сетях появились слухи о подготовке властями блокады Хорога, административного центра области.

В Хороге сильно влияние бывших полевых командиров, участвовавших в гражданской войне 1990-х годов на стороне Объединенной таджикской оппозиции (против Народного фронта, к которому относился будущий президент Эмомали Рахмон). Власти обвиняют их в причастности к контрабанде и наркоторговле. В 2012 году, после убийства генерала спецслужб Таджикистана, в регионе была проведена спецоперация, в ходе которой погибли в том числе и гражданские. Неофициальные источники считают одной из причин конфликтов в ГБАО борьбу за контроль над наркотрафиком.