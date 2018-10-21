Военная прокуратура Узбекистана потребовала длительных сроков для бывших заместителей Иноятова

Нодир Туракулов. Фото с сайта Upi.uz

На судебном процессе, по которому проходят бывшие руководители Службы национальной безопасности (ныне Служба государственной безопасности), прокуратуры и милиции Узбекистана, государственный обвинитель потребовал для них длительных сроков заключения. Об этом сообщает «Озодлик» со ссылкой на источник в военной прокуратуре. Бывших силовиков обвиняют в злоупотреблениях полномочиями, применении пыток и других преступлениях.

Обвинитель попросил приговорить бывшего заместителя главы СНБ, полковника Шухрата Ташпулатова к 12 годам тюрьмы, заместителя по вопросам личной безопасности, генерал-майора Хаета Шарифходжаева к 14 годам, начальника следственного управления СНБ, полковника Нодира Туракулова к 16 годам, следователя Сурхандарьинского областного управления СНБ, подполковника Эргашева (имя в сообщении не названо) к 10 годам заключения.

Для бывшего следователя Сурхандарьинской областной прокуратуры Шерали Ахмедова гособвинитель потребовал 11 лет тюрьмы, для заместителя начальника УВД Сурхандарьинской области, полковника Назарова, 12 лет заключения. Для нескольких предпринимателей, также проходящих по делу, он попросил сроки от 6 до 10 лет тюрьмы.

Прокуратура рекомендовала лишить бывших силовиков воинских званий. Ожидается также, что их могут обязать возместить ущерб, нанесенный государству и гражданам.

Уголовное дело касается преступлений, совершенных в основном на территории Сурхандарьинской области. Фигурантов обвиняют по статьям «Мошенничество», «Вымогательство», «Уклонение от уплаты налогов или других обязательных платежей», «Злоупотребление властью или должностными полномочиями», «Привлечение невиновного к ответственности», «Применение пыток», «Организация преступного сообщества» и «Превышение власти».

Как сообщалось ранее, серия арестов в силовых структурах последовала за выступлением президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в начале 2018 года, раскритиковавшего действия сотрудников СНБ в Сурхандарьинской области. «В этом плане Сурхандарьинская область насквозь прогнила. Поэтому ни один бизнесмен не хотел приезжать сюда. Не приезжал, опасаясь их (сотрудников СНБ). Тех, кто приехал сюда, они сразу сажали в тюрьму», – заявил он.

Вскоре после этого был арестован следователь управления Нодирбек Туракулов. Его заподозрили в вымогательстве и создании преступной группировки. Источники в силовых структурах рассказали, что он, работая в СНБ, забирал у предпринимателей имущество, а затем передавал его своему родственнику. По подозрению в причастности к вымогательству был арестован один из руководителей районной прокуратуры Шерали Ахмедов, который, по данным источников, собирал с бизнесменов взятки и передавал их Туракулову. Имя офицера СНБ также фигурировало в ряде громких дел, в том числе в деле журналиста Бобомурода Абдуллаева, арестованного по обвинению в посягательстве на конституционный строй (журналист рассказал об издевательствах со стороны силовика).

С начала года также были арестованы бывшие заместители главы СНБ Шухрат Ташпулатов и Хает Шарифходжаев. Сообщалось, что последний также может проходить по делу бывшего генпрокурора Рашида Кадырова, арестованного по обвинениям в коррупции (суд над Кадыровым начался в сентябре). Другой бывший заместитель главы СНБ Шухрат Гулямов, как стало известно, уже приговорен к пожизненному заключению.

Отставки и увольнения в руководстве СНБ и других силовых структур начались после смены власти в Узбекистане и критики в их адрес, с которой выступил Шавкат Мизиёев. Руководитель спецслужбы Рустам Иноятов был уволен, в число арестованных он не попал.