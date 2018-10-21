В Узбекистане анонсировали подорожание электричества и бензина

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В Узбекистане планируется повысить тарифы на электричество и газ, а также цены на бензин. Проект соответствующего постановления опубликован на правительственном сайте . Повышение намечено на конец 2018 и 2019 годы.

Согласно проекту, топливо может подорожать с 16 ноября 2018 года. Бензин Аи-80 — до 4000 сумов /$0,48 (нынешняя цена 3800 сумов). Бензин Аи-91 — до 4500 сумов / $0,54 (от 4300 сумов). Дизельное топливо — до 4800 сумов / $0,58 (от 4600 сумов). Дизельное топливо ЭКО — до 4900 сумов / $0,59 (от 4600 сумов).

Тарифы на электроэнергию планируется также повысить с 16 ноября 2018 года. По плану правительства, 1 кВт-ч подорожает до 331 сума / $0,04 (от 228 сумов). Для домов с электроплитами — до 250 сумов / $0,03 (от 114 сумов). Еще одно повышение запланировано на 1 июня 2019 года — до 370 и 280 сумов соответственно.

Газ, отпускаемый населению при наличии газовых счетчиков, согласно плану подорожает до 320 сумов / $0,03 за кубический метр (сейчас 289 сумов) с 1 ноября 2018 года. До 350 сумов — с 1 июня 2019 года. При отсутствии счетчиков газ, поставляемый для приготовления пищи, подорожает до 553 и 605 сумов соответственно, газ для отопления — до 320 и 350 сумов.

Постановление также предлагает ввести базовую норму потребления электроэнергии (300 кВт-ч на абонента) и газа (1000 кубометров на абонента в частном жилом доме в период отопительного сезона, 250 кубометров в остальных случаях). При ее превышении планируется взимать плату с коэффициентом в 1,2 к установленному тарифу.

Пока такая норма будет введена только в качестве эксперимента в Юнусабадском районе Ташкента с 1 января 2019 года. Результаты потребления планируется оценить через семь месяцев, и после правительство внесет дальнейшие предложения.

Ранее заместитель председателя правления компании «Узбекнефтегаз» Одил Темиров рассказал, что вопрос о повышении тарифов обсуждался в министерствах экономики и финансов. Тогда сообщалось, что цены могут вырасти примерно на 10%.