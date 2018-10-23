В Душанбе запретили посещать сауны не состоящим в браке парам

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Владельцы саун и гостиниц в Душанбе получили распоряжение от властей городе не допускать совместного пребывания в их заведениях пар, не состоящих в браке, сообщает Радио «Озоди»

Теперь у посетителей саун требуют свидетельства о браке или паспорта с отметкой о регистрации брака. Даже супружеские пары, не имеющие при себе таких документов, в сауну могут не попасть. Так, житель столицы Таджикистана Дилшод, который раз в месяц по традиции парился с женой в сауне, пожаловался, что в октябре не смог попасть в заведение, поскольку не знал о новых правилах. Официального оповещения об этом не было.

Между тем, такой же запрет введен для частных гостиниц, на некоторых висят объявления о запрете сдавать номера не семейным парам — для предотвращения аморального поведения душанбинцев.

Пресс-секретарь МВД Таджикистана Умарджон Эмомали отметил, что новые правила, предписывающие усилить контроль за посетителями, должны предотвращать создание притонов для занятия проституцией. Некоторые сауны в Душанбе функционировали как бордели и фигурировали в таком качестве в криминальных сводках. «Были случаи, когда сотрудники милиции задерживали в зонах отдыха, гостиницах, саунах женщин легкого поведения, потом эти сюжеты показывали по телевидению», — объяснил Умарджон Эмомали.

По той же причине ранее власти Душанбе ограничили время работы массажных салонов до 22 часов, а также запретили делать клиентам расслабляющий массаж. Это произошло после того как правоохранительные органы раскрыли ряд массажных салонов, где под видом массажисток работали проститутки. По данным МВД Таджикистана, за 2017 году в стране была пресечена деятельность 288 борделей.