Президент Туркменистана заявил о плохой организации сбора хлопка

На сборе хлопка в Туркмении. Фото с сайта Azathabar.com

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что в стране плохо организован сбор хлопка. Об этом 22 октября сообщило правительственное издание «Золотой век»

По словам Бердымухамедова, в стране был выращен богатый урожай хлопка, а погода благоприятствует сбору. Однако из-за низкого уровня работы хякимликов (местных администраций) арендаторы государственной земли не могут выполнить обязательства по контрактам. Президент подчеркнул, что, по его сведениям, в полях остается еще много несобранного хлопка. В числе отстающих он назвал следующие этрапы (районы): Каахкинский этрап в Ахалском велаяте (области), этрап Рухубелент в Дашогузском велаяте, Койтендагский этрап и этрап Довлетли в Лебапском велаяте, а также Мургабский этрап в Марыйском велаяте.

Бердымухамедов потребовал, чтобы заместитель председателя кабинета министров Эсенмурад Оразгельдыев лично занялся исправлением ситуации. Президент подчеркнул, что в первую очередь необходимо организовать своевременный расчет с арендаторами, чтобы они в полном объеме получили оплату за свой труд.

Ранее независимые СМИ сообщали, что из-за весенней соляной бури и засухи в Туркменистане хлопок не уродился. В преддверии сентябрьского авторалли Амуль-Хазар бюджетников заставили вручную прикреплять на хлопчатник вдоль трассы раскрывшиеся коробочки. Некоторые фермеры в Лебапском велаяте бросали готовые к сбору поля, рассчитав, что скудный урожай все равно не позволит оплатить аренду, и лучше поискать заработок для погашения долга на стороне.

Несмотря на это, чиновники массово присылали на хлопковые поля бюджетников, солдат и даже детей (впервые за несколько лет). По словам источников, в Дашогузском велаяте бюджетников обязали помогать сельчанам по хозяйству, потому что на полях для них все равно не нашлось работы. Фермеры того же региона жаловались, что «помощь» солдат только снижает их доход: сборщикам приходится отдавать часть заработанных денег, кроме того, военнослужащих приходится кормить. Чиновники на условиях анонимности поясняли, что понимают ситуацию, но не могут не присылать сборщиков, поскольку в противном случае неурожай могут списать на их недостаточное рвение.

Первого октября правозащитная организация Cotton Campaign организовала в Нью-Йорке митинг против принудительного труда на хлопковых полях в Туркменистане. Акция была приурочена к визиту Бердымухамедова на Генассамблею ООН. Официально власти Туркменистана никак не отреагировали на акцию, но вскоре после возвращения из Нью-Йорка Бердымухамедов объявил о повышении выплат сборщикам хлопка примерно на 50%. Проправительственные СМИ, сообщая об этом, подчеркивали, что все сборщики едут на поля исключительно добровольно.