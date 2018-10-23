В Ленинградской области опознали погибших при взрыве на заводе таджикистанцев

Последствия взрыва на заводе пиротехники. Фото МЧС Ленобласти

Установлены личности трех граждан Таджикистана, погибших 19 октября при взрыве на заводе пиротехники «Авангард» в Гатчинском районе Ленинградской области, сообщает Asia-Plus со ссылкой на пресс-службу представительства Министерства труда, миграции и занятости населения Таджикистана в России.

Среди погибших опознаны 22-летний уроженец города Вахдат Ахлидин Расулов, 22-летний уроженец Тавильдаринского района Осимджони Акмалзода и 48-летний уроженец города Леваканд (бывший Калининабад) Комилджон Махмадалиев. Таджикская сторона помогает родным и близким погибших с переправкой тел на родину.

При взрыве обрушилось четырехэтажное здание завода, погибли четверо, в том числе начальник участка производства, и получили ранения различной степени тяжести 11 человек. Четвертым погибшим был 33-летний гражданин Белоруссии, его тело тоже опознано родственниками. По сообщению Гатчинской службы новостей, пострадали дома в деревне Малые Колпаны. Восстанавливать постройки и разбирать завалы помогали местные волонтеры.

Возбуждено уголовное дело о нарушении техники безопасности на взрывоопасных объектах, под домашний арест отправлен главный инженер предприятия. По версии следствия, он допустил к производству в цех для пиротехнических изделий третьего класса нескольких человек, не трудоустроенных на заводе и не имеющих допуска для проведения таких работ, и именно они нарушили технологию и технику безопасности. Второй фигурант, директор завода, был задержан и допрошен накануне, 22 октября, по подозрению в ненадлежащем контроле за организацией рабочего процесса.