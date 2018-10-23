Прикаспийские страны обсудят проект протокола о борьбе с браконьерством

Задержание браконьеров на Каспии. Фото пресс-службы МВД России

В Ашхабаде 23-25 октября состоится обсуждение проекта Протокола о сотрудничестве в области борьбы с незаконной добычей биологических ресурсов на Каспийском море, согласование которого растянулось на три года. Об этом 23 октября сообщило издание Orient

Заседание состоится в здании МИД Туркменистана, в нем примут участие уполномоченные представители прикаспийских стран — Туркменистана, Азербайджана, Ирана, Казахстана и России. Проект международного документа, посвященного борьбе с браконьерством, был подготовлен туркменской стороной в 2015 году. С тех пор состоялись два заседания, на которых обсуждался проект — в 2016 и 2017 годах.

Протокол должен дополнить Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности на Каспийском море, вступившее в силу в 2014 году. В тот же год было подписано Соглашение о сохранении и рациональном использовании водных биологических ресурсов Каспийского моря, в рамках которого начала действовать Комиссия по сохранению, рациональному использованию водных биологических ресурсов и управлению их совместными запасами.

В августе 2018 года прикаспийские страны подписали Конвенцию о разделе Каспийского моря. Со времен распада СССР и до сих пор статус Каспия оставался неурегулированным. Во время подписания конвенции в числе других документов вспомнили и о проекте протокола о борьбе с браконьерством. Было отмечено, что его согласование необходимо завершить.

Масштабы браконьерства на Каспии в 2015 году оценивались казахстанскими правоохранительными органами как катастрофические. Сообщалось, что незаконный вылов начал процветать с начала 1990-х — браконьерам оказался выгоден неурегулированный статус водоема. В мае 2014 года казахстанские пограничники за одни сутки обнаружили в море три километра сетей, два километра так называемой «калады» (крючки с наживкой на веревках с поплавками, нечто среднее между сетью и удочкой), тысячу крючьев и 50 мертвых рыб осетровых пород. Браконьерский бизнес является международным, казахстанские пограничники регулярно задерживали нарушителей из Азербайджана и российского Дагестана. У браконьеров имеются богатые покровители, которые могут, например, выкупить конфискованное судно или предоставить преступникам дорогие быстроходные лодки.

В 2017 году сообщалось, что браконьеры на Каспии стали использовать для отдыха и сна морские буровые платформы. Двухкилометровая зона вокруг платформ считается запретной, туда не имеют права проникать даже пограничники. Браконьеры пользуются этим, пережидая на платформах дневное время. По ночам они вновь отправляются ловить рыбу.