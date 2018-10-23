В создание центра гемодиализа в Ташкенте вложат $5 млн

Пациент на гемодиализе. Фото с сайта Mayo.edu

В Ташкенте будет создан современный центр гемодиализа и лабораторной диагностики за $5 млн, следует из постановления Кабинета министров, подписанного и опубликованного на сайте Lex.Uz

Созданием центра займется иностранная компания «Alles Sag’lik Group», говорится в документе. В какой стране она зарегистрирована, не уточняется. В интернете обнаружить компанию с таким названием не удалось.

Минздраву Узбекистана на оперативное управление передадут здания и сооружения на улице Новза, чтобы он на 11 лет бесплатно отдал их в аренду инвестору. В свою очередь, инвестор обязался привлечь $5 млн в течение года. На эти деньги здание будет отремонтировано и оснащено современным оборудованием, в нем организуют стационар на 50 коек. Услуги социально уязвимым слоям населения будут оказывать в этом центре бесплатно.

Минздрав и хокимият (администрация) Ташкента со своей стороны должны вместе с инвестором определить перечень оборудования и расходных материалов, заключить договор, где будет прописано количество пациентов, направляемых на гемодиализ и лабораторную диагностику, и порядок их обслуживания.

Это не первый договор узбекского Минздрава с иностранной компанией о создании клиник гемодиализа. В августе стало известно, что немецкая VAMs GmbH создаст в республике до 20 таких клиник, первая из которых должна открыться в 2019 году в Джизаке.

Гемодиализ — метод внепочечного очищения крови при острой и хронической почечной недостаточности. Когда из-за патологии либо ранения почки отказывают, их функции приходится выполнять искусственно. Работа Минздрава в этом направлении активизировалась после того, как в июле 2018 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление о повышению эффективности оказания нефрологической и гемодиализной помощи населению, где оказанию помощи людям с болезнями почек было признано неудовлетворительным.