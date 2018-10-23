Собянин похвастался ростом доходов Москвы от трудовых мигрантов

В миграционном центре в Москве. Кадр телеканала НТВ

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что доходы города от легальных трудовых мигрантов растут и к концу года превысят 16 миллиардов рублей ($245,2 млн), сообщает РИА Новости

«Москва является концентрацией высокого уровня мигрантов, особенно из стран СНГ. Сегодня доходы от миграции должны уже составить порядка 16 миллиардов рублей. Что это означает? Мигранты, уплачивая за патенты такую высокую цену, становятся в справедливое положение по отношению к россиянам, которые работают в Москве, потому что раньше они вообще ничего не платили, и, конечно, их было выгодно принимать на работу, но сегодня эта ситуация изменилась», — сказал Собянин, выступая с ежегодным отчетом о деятельности правительства Москвы в Мосгордуме.

Ранее Собянин отмечал, что проблема незаконной трудовой миграции в Москве в основном решена и перестала быть источником беспокойства для жителей столицы. Большинство мигрантов работают легально и исправно платят налоги.

В 2017 году российский бюджет получил от мигрантов более 160 млрд рублей (почти $2,8 млрд). В частности бюджет Москвы в минувшем году мигранты пополнили на 15,7 млрд рублей ($277 млн по тогдашнему курсу) за счет покупки трудовых патентов, а за пять месяцев 2018 года — 7,7 млрд рублей ($122,6 млн), на 20% больше, чем за аналогичный период 2017 года. При этом трудовой патент в Москве в 2018 году подорожал на 300 рублей — с 4200 до 4500 рублей (около $80).

В июле текущего года международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service отметило, что трудовые мигранты, стремящиеся в Москву из-за высоких зарплат, улучшают финансовое положение города и обеспечивают ему высокий кредитный рейтинг и позитивный прогноз.

По данным исследования Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС, миграционный прирост населения в России в 2017 году достиг примерно 220 тыс. человек. Прирост сократился по сравнению с прошлым годом на 40,3 тыс. человек, однако этого пока достаточно, чтобы компенсировать возобновившуюся естественную убыль населения России.

Всего в России, по данным МВД, находится 8,5 млн мигрантов из стран СНГ. Из них больше всего граждан Украины — 2,2 млн человек. На втором месте Узбекистан — 1,9 млн человек. Замыкает тройку Таджикистан — 1 млн человек.