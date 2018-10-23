В здании правительства Кыргызстана разместили инсталляцию с орфографическими ошибками

В здании правительства Кыргызстана разместили инсталляцию на русском языке с многочисленными ошибками. Об этом сообщило издание 24.Kg. Инсталляцию 23 октября торжественно открыл лично премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.



Фрагмент текста с ошибками. Фото с сайта 24.kg



Инсталляция посвящена национальному плану действий «Открытое правительство». В ней говорится, в частности, о «заборах между нами и ими», о том, что «мы все связяны между собой», о том, что «решения определнным образом влияют», о необходимости «добиться опредленного результата». Во многих местах в тексте пропущены пробелы после знаков препинания.



Фрагмент текста с ошибками. Фото с сайта 24.kg



Ранее широкий резонанс вызвали ошибки, обнаруженные журналистами в русскоязычном учебнике географии для шестых классов киргизских школ. На каждой странице учебника содержится по три-пять ошибок. Министерство образования и науки, которое ранее официально рекомендовало этот учебник, на фоне скандала пообещало подать в суд на издательство «Билим-компьютер». Там в ответ заявили, что книгу печатал субподрядчик.

11 октября, выступая на Съезде учителей и работников образования стран СНГ, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что знание русского языка является «духовным богатством нашего общества». Он подчеркнул: «Я убежден, что это достояние мы должны беречь и умножать».