Узбекские СМИ вынудили бухарских чиновников озаботиться судьбой живущего в нищете вундеркинда

Дониёр Исмоилов с мамой и хокимом Бухарской области Уктамом Барноевым. Фото с Facebook-страницы хокима

Хокимият (администрация) Бухарской области Узбекистана и другие организации отреагировали на ряд публикаций в СМИ, посвященных девятикласснику Дониёру Исмаилову, который, являясь победителем международных олимпиад по математике, живет в нищете. До 31 декабря текущего года хокимият пообещал построить семье вундеркинда новый дом, областное управление народного образования подарит школьнику ноутбук, а местный совет Союза молодежи организует для него личную библиотеку. Об этом написал на своей странице в Facebook хоким Бухарской области Уктам Барноев.

Информагентство УзА неоднократно писало о талантливом школьнике из Каракульского района Бухарской области, который вместо того, чтобы углубиться в учебу, вынужден работать, помогая родителям улучшить материальное положение семьи. Для того чтобы Дониёр поехал на международные состязания, его родители влезали в долги.



Дом семьи Дониёра Исмоилова. Фото с сайта Uza.uz



В настоящий момент Исмаилов учится в школе №52. Но свои главные победы он одержал, представляя специализированную государственную общеобразовательную школу-интернат (СГОШ) №1 Каракульского района Бухарской области. В 2017 году, будучи семиклассником, узбекистанец завоевал золотую медаль на престижных международных соревнованиях по математике, проходивших в Индии. Летом 2018 года уже восьмиклассник Исмаилов стал обладателем награды высшей пробы на международной математической олимпиаде в болгарском городе Бургасе.

Отметим, что воспитанники СГОШ №1 постоянно участвуют и занимают призовые места в различных международных математических олимпиадах на протяжении более чем десятка лет. В частности, в 2016 году семиклассник Шахбоз Хасанов привез «бронзу» из Таиланда. А в рамках уже упомянутых соревнований в Индии в 2017 году, кроме Исмаилова, золотую медаль завоевала еще одна представительница школы-интерната — Севарахон Остонова. Несмотря на это, сегодня, как сообщает Turon24.uz, школа осталась без внимания властей. Здание нуждается в капитальном ремонте, здесь отсутствуют конференц-зал и спортзал. В общежитии, рассчитанном на 50 мест, живут 110 учащихся. Многие школьники вынуждены арендовать жилье и добираться до интерната на общественном транспорте.

В последнее время власти Узбекистана пытаются повысить престижность профессии учителя, в том числе, с помощью финансовых стимулов. Так, согласно постановлению президента страны Шавката Мирзиёева, с 1 сентября 2018 года педагогам и директорам общеобразовательных школ повысили зарплаты. За успешную подготовку к предметным олимпиадам преподавателям планируется выдавать разовые премии в размере от 5 до 50 минимальных зарплат ($112 - $1123), а также разработать систему, согласно которой учителя, внесшие вклад в развитие образования, и обладатели государственных премий будут получать путевки в оздоровительные санатории.