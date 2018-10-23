Адвокат избитого соседями киргиза-христианина заявил о давлении на потерпевшего

Пострадавший в Тамчы христианин. Фото с сайта Kaktus.media

Жанара Аскар, адвокат жителя села Тамчы Иссык-Кульской области Киргизии, избитого односельчанами предположительно по религиозным мотивам, заявила об оказании давления на потерпевшего. Об этом 23 октября сообщило издание KaktusMedia

По словам Жанары Аскар, сейчас ее клиента готовят к новой операции. Перед этим он не очень подробно описал случившееся, потому что из-за сломанной челюсти и других травм ему трудно общаться. Но поскольку во время операции состояние пациента может ухудшиться, адвокат попросила его на всякий случай написать подробное заявление о произошедшем. Он исполнил ее просьбу.

В документе говорится: «В ночь с 15 по 16 октября 2018 года в селе Тамчы на улице Искабекова в дом дяди ворвались трое парней и начали меня бить, оскорблять за мою религию. Они требовали отречься от моей религии и в итоге сломали челюсть, нос, сильно повредили зубы». Потерпевший называет имена нападавших — Ислам, Заманбек и Алем. В конце заявления он написал: «Они сказали, что, как только я выпишусь из больницы, убьют меня». Именно это адвокат расценивает как давление.

Сразу после нападения на дом киргизов-христиан СМИ сообщали, что преступление было совершено на религиозной почве. Позднее УВД распространило объяснительную потерпевшего, в которой говорилось, что мотив нападения был бытовым. Якобы троих сельчан возмутило, что их сосед слишком громко слушал музыку. Однако затем журналисты выяснили, что речь все же шла о религии. Музыка была христианской, и нападавших раздражало именно это. Дядя потерпевшего пояснил, что раненый испытывал сильную боль, его срочно переводили в больницу города Чолпон-Ата, и он написал объяснительную быстро и без деталей.