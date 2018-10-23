Япония обеспечила Таджикистан оборудованием для строительства дорог

Переданная Японией техника. Фото с сайта News.tj

В Бободжонгафуровском районе Согдийской области Таджикистана состоялась передача оборудования для обслуживания дорог, предоставленного центральноазиатской республике Японским агентством международного сотрудничества (JICA). Об этом сообщает «Азия-Плюс»

Техника была предоставлена в рамках проекта по улучшению дорожно-эксплуатационной техники в Согдийской области и восточной части Хатлонской области, который профинансирован японским правительством через JICA. Общая сумма гранта составила более $17 млн. На эти деньги были построены 2 асфальтобетонных завода, смонтированы 2 каменно-дробильные установки, закуплено более 200 единиц различной техники.

На церемонии передачи оборудования присутствовали президент Таджикистана Эмомали Рахмон, посол Японии в республике Хаджимэ Китаока и глава представительства JICA Хидеки Танабе. Выступая на церемонии, Рахмон подчеркнул важность поддержки Японии и попросил таджикистанских инженеров бережно эксплуатировать оборудование. Рахмон и Китаока также открыли в Бободжонгафуровском районе асфальтовый завод.

Грантовое соглашение по указанному проекту было ратифицировано нижней палатой парламента Таджикистана два года назад. Тогда сообщалось, что размер гранта составит $18,7 млн. На эти деньги планировалось построить закупить 217 единиц техники, построить асфальтовый завод и лабораторию, а также обучить местный персонал. Согдийской области планировалось выделить 120 единиц техники, а Кулябскому региону Хатлонской области — 97 единиц.

Правительство Японии регулярно оказывает помощь Таджикистану. Например, в сентябре Япония выделила $500 тысяч на обустройство таджикско-афганской границы. Еще $270 тысяч были выделены на три других проекта — закупку оборудования для одной из клиник в Душанбе, реконструкцию здания школы в Вахдате и строительство новой школы в селе Карошура Лахшского района.