В Душанбе начался суд над обвиняемыми в теракте против иностранных велотуристов

В СИЗО №1 города Душанбе 23 октября начался выездной судебный процесс Верховного суда Таджикистана по делу об убийстве иностранных велотуристов в Дангаре, сообщает Радио «Озоди». С утра у ворот в СИЗО собрались представители СМИ и родственники подсудимых, однако пройти в зал судебных заседаний разрешили только адвокатам. Суд проходит в закрытом режиме, хотя ранее отмечалось, что в деле нет грифа секретности, и судебный процесс, скорее всего, будет открытым. Однако журналистов на слушания впускать не планировалось.

На скамье подсудимых 17 человек, главный из которых, Хусейн Абдусамадов (Нахудов), – единственный выживший участник нападения на иностранных туристов. По двум вменяемым Абдусамадову статьям Уголовного кодекса РТ – 179 (Терроризм) и 104 (Убийство) – ему грозит пожизненное заключение. Остальные обвиняются в содействии террористической деятельности и сокрытии преступления.



Хусейн Абдусамадов и другие участники убийства в Дангаре. Кадр телеканала “Точикистон”



Нападение на иностранных велотуристов произошло 29 июля на трассе Душанбе — Куляб в Дангаринском районе. Преступники сбили велосипедистов на автомобиле, а потом стали добивать их ножами. В результате этой атаки погибли двое граждан США, гражданин Нидерландов и гражданин Швейцарии. Получили ранения две женщины – гражданки Нидерландов и Швейцарии. Еще один член группы, гражданин Франции, перед нападением отстал от спутников и не пострадал.

Четверо из пяти подозреваемых в теракте были убиты во время спецоперации по их задержанию. Единственный из нападавших, оставшийся в живых, Хусейн Абдусамадов, заявил в продемонстрированном властями видеоролике, что действовал по поручению члена запрещенной в республике Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ) Кори Носира (Носирхуджи Убайдова). Он также прокомментировал появившееся ранее видео, в котором с сообщниками клялся в верности запрещенной группировке «Исламское государство», заявив, что они сняли его специально, чтобы замести следы ПИВТ.

В ПИВТ обвинения в организации теракта отрицают и заявляют , что власти Таджикистана заинтересованы в проявлениях терроризма в регионе, чтобы использовать его как повод для давления на оппозицию.